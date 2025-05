Stipendio docenti giugno 2025 visibile: confermati 400 euro in media in più in busta paga

C’è grande attesa e curiosità da parte del personale scolastico per lo stipendio del mese di giugno, che dovrebbe essere caratterizzato da importi più consistenti grazie all’introduzione del taglio del cuneo fiscale e dei relativi arretrati dal mese di gennaio.

Importi visibili

In queste ore molti docenti e ata stanno iniziando a visualizzare l’importo del mese di giugno 2025 su NoiPA. Come sempre la disponibilità non è contemporanea per tutti ma procede a scaglioni in ore successive. Entro oggi la visualizzazione dovrebbe essere possibile per tutti.

Parliamo sempre di docenti e ATA con contratto a tempo indeterminato o determinato fino al 30 giugno o 31 agosto 2025. Come detto buste paga più pesanti questo mese grazie alla presenza del tanto atteso taglio del cuneo fiscale, introdotto con sei mesi di ritardo rispetto a quanto sancito dalla Legge di Bilancio 2025. La conferma era arrivata da NoIPA con messaggio del 16 maggio. Ad alzare l’importo, anche l’indennità di vacanza contrattuale.

Le cifre in busta paga

Lo stipendio erogato da NoiPA è comprensivo del taglio del cuneo fiscale di giugno e degli arretrati da gennaio a maggio 2025.

Il Bonus fiscale è rivolto a chi percepisce redditi fino a 20.000 euro (art. 1, comma 4). Prevista anche un’ulteriore detrazione per redditi compresi tra 20.001 e 40.000 euro (art. 1, comma 6). In media, ogni dipendente dovrebbe rilevare uno stipendio più alto di circa 400 euro rispetto al solito.

Leggi anche:

Buoni pasto scuola 2025: l’inserimento nel nuovo contratto azzererebbe l’aumento di stipendio