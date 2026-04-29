Mini call veloce 2026: domande dal 14 al 18 agosto, meno posti disponibili rispetto all’anno scorso

Con l’informativa di oggi tra ministero e sindacati, oltre alla finestra temporale per la presentazione delle domande per le max 150 preferenze, il ministero ha fissato anche le date utili per la procedura sui posti residui da elenchi regionali per il ruolo e scorrimento della prima fascia GPS sostegno, la cosiddetta mini call veloce.

Le date utili

Si tratta della cosiddetta seconda fase interprovinciale, che segue la prima fase provinciale. Potranno partecipare i docenti che avranno preso parte alla fase provinciale senza rinunciare e senza aver ricevuto alcuna proposta.

La finestra temporale per la mini call veloce è stata fissata dalle ore 14:00 del 14 agosto alle ore 12:00 del 18 agosto 2026: appena quattro giorni, come avviene di consueto per una procedura compressa nei tempi anche per l’avvio dell’algoritmo di fine agosto.

Va ricordato che, da quando è stata introdotta la conferma del docente di sostegno su richiesta delle famiglie, i tempi si sono ulteriormente ristretti: entro il 31 agosto devono essere verificate tutte le nominabilità dei docenti destinatari di continuità attraverso il cosiddetto bollettino zero.

Le disponibilità di posti

Per quanto riguarda la mini call veloce, è l’assegnazione della provincia, e non ancora della singola scuola, a determinare l’esclusione da tutte le altre opportunità di supplenza.

Quest’anno, per scorrimento della prima fascia GPS sostegno e mini call veloce, il rischio è quello di avere ancora meno posti rispetto agli anni passati, già limitati, a causa dell’introduzione degli elenchi regionali per il ruolo, che avranno priorità su queste procedure.

Per quanto riguarda invece le max 150 preferenze, la finestra temporale per la presentazione delle domande è stata fissata dal 16 luglio al 29 luglio.

FAQ

1. Quando si presenta la domanda per le max 150 preferenze?

Dal 16 luglio al 29 luglio 2026.

2. Quando si svolge la mini call veloce 2026?

Dalle ore 14:00 del 14 agosto alle ore 12:00 del 18 agosto 2026.

3. Chi può partecipare alla mini call veloce?

Solo i docenti che hanno partecipato alla fase provinciale senza rinunciare e senza aver ricevuto alcuna proposta.

4. Cosa comporta l’assegnazione nella mini call veloce?

L’assegnazione della provincia esclude da tutte le altre possibilità di supplenza.

5. Perché ci saranno meno posti disponibili quest’anno?

Perché gli elenchi regionali per il ruolo avranno priorità rispetto allo scorrimento della GPS sostegno e alla mini call veloce.