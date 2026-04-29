Elenchi regionali per il ruolo: decise le domande, dal 6 al 25 maggio 2026

Qualche ora dopo la pubblicazione del decreto per la costituzione degli elenchi regionali di cui all’articolo 399, comma 3-ter, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che conferma di fatto i contenuti della bozza per l’anno scolastico 2026/2027 (decreto MIM n. 68 del 22 aprile 2026) arriva anche l’ufficialità della finestra temporale utile per la presentazione delle domande.

Le due procedure straordinarie

Si parte la prossima settimana con data di inizio fissata per il 6 maggio. La procedura si concluderà il 25 maggio, con venti giorni di tempo quindi a disposizione da parte dei candidati per presentare istanza. L’ufficialità è arrivata da parte del Ministero con una comunicazione agli Uffici Scolastici.

Gli elenchi regionali per il ruolo sono la vera novità per le immissioni in ruolo in vista del prossimo anno. Avranno precedenza rispetto ad altre procedure straordinarie come scorrimento prima fascia gps sostegno e mini call veloce. Due procedure che già negli scorsi anni non beneficiavano di moltissimi posti disponibili, ma che quest’estate diventando residuali potrebbero essere ulteriormente ridimensionate.

Nel frattempo sono state comunicate anche le date per la presentazione delle domande per le max 150 preferenze (si apre il 16 luglio 2026 alle ore 14.00 e si chiude il 29 luglio alle ore 14.00) e per la mini call veloce per la fase interprovinciale (dalle ore 14.00 del 14 agosto alle ore 12.00 del 18 agosto 2026).

FAQ

1. Quando si possono presentare le domande per gli elenchi regionali per il ruolo?

Dal 6 maggio al 25 maggio 2026.

2. Quanto dura la finestra per presentare domanda?

Venti giorni complessivi.

3. Che priorità avranno gli elenchi regionali nelle assunzioni?

Avranno precedenza rispetto a GPS sostegno e mini call veloce.

4. Quando si presentano le max 150 preferenze?

Dal 16 luglio (ore 14:00) al 29 luglio 2026 (ore 14:00).

5. Quando si svolge la mini call veloce interprovinciale?

Dalle ore 14:00 del 14 agosto alle ore 12:00 del 18 agosto 2026.