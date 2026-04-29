Scelta 150 scuole gps 2026: come cambiano le domande con il nuovo algoritmo con rispescaggio

La strategia da adottare nella scelta delle max 150 preferenze con cui i docenti interessati a supplenze e procedure straordinarie di immissione in ruolo presenteranno domande a partire dal 16 luglio fino al 29 luglio cambierà in virtù del nuovo algoritmo che tornerà finalmente indietro in virtù del nuovo sistema di ripescaggio introdotta dal ministero con la recente ordinanza sostitutiva fino al 2028 del regolamento per le supplenze.

Da quest’anno, il sistema non si limiterà più a un unico scorrimento, ma tornerà a considerare anche quei candidati che non hanno ottenuto alcuna nomina nelle prime fasi.

Il meccanismo del “ripescaggio”

A spiegare la portata della modifica è Chiara Cozzetto, segretaria generale di ANIEF, intervenuta durante l’informativa sindacale.

“La novità più rilevante è che l’algoritmo tornerà indietro prendendo in considerazione quei candidati che non avessero ottenuto nessun incarico nei turni successivi”.

Il meccanismo, già ribattezzato “ripescaggio”, rappresenta un correttivo rispetto al sistema precedente, che spesso escludeva definitivamente chi non veniva soddisfatto nelle prime assegnazioni.

Più equilibrio nella distribuzione degli incarichi

Secondo il sindacato, la modifica dovrebbe rendere più lineare e coerente la gestione delle graduatorie, evitando situazioni in cui candidati con punteggio più alto restavano senza incarico mentre altri con punteggio inferiore venivano nominati.

“Questo finalmente consentirà una gestione più razionale e corretta delle GPS e soprattutto garantirà a chi ha più punteggio di poter ottenere l’incarico senza la ‘lotteria’ delle disponibilità di sede”, ha aggiunto Cozzetto.