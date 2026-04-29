150 preferenze Gps 2026: le assunzioni per il ruolo da GPS sostegno prima fascia saranno divise in fase provinciale e interprovinciale

Con l’annuncio ufficiale delle date per la presentazione delle domande, i candidati interessati possono anche chiarirsi le idee sul funzionamento della procedura che riguarda scorrimento prima fascia sostegno e mini call veloce, rispettivamente fase provinciale e fase interprovinciale.

Le procedure straordinarie

Unitamente alla comunicazione delle date (per le max 150 preferenze si apre il 16 luglio 2026 alle ore 14.00 e si chiude il 29 luglio alle ore 14.0, per la mini call veloce per la fase interprovinciale (dalle ore 14.00 del 14 agosto alle ore 12.00 del 18 agosto 2026). Il Ministero ha presentato ai sindacati la nota operativa sulle supplenze per l’anno scolastico 2026/27.

Si parte dalla conferma del docente di sostegno su richiesta delle famiglie (assegnazioni a fine agosto ma procedura che prende avvio con le richieste già entro fine maggio), poi scorrimento prima fascia GPS sostegno e mini call veloce (da quest’anno residuali rispetto agli elenchi regionali per il ruolo) e supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2026 da prima e seconda fascia GPS posto comune e sostegno mediante algoritmo da fine agosto.

La fase interprovinciale

Per le max 150 preferenze, domanda dal 16 luglio ore 14.00 e il 29 luglio ore 14.00. All’interno della domanda ci saranno anche le sezioni per conferma docente di sostegno e assunzione da GPS sostegno prima fascia. Si parte con la fase provinciale su posti residui dopo scorrimento di Gae, concorsi ed elenchi regionali. Per partecipare bisogna aver presentato domanda entro il 29 luglio ore 14.00 ed espresso le preferenze da attribuire.

Poi la fase interprovinciale chiamata anche mini call veloce che opera dopo scorrimento provinciale su posti ancora vuoti. Per questa procedura si può presentare domanda dalle ore 14:00 del 14 agosto fino alle ore 12:00 del 18 agosto.