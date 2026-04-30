Posti per ADSS: i posti disponibili per le assunzioni 2026

Le ultime ore sono state particolarmente intense dal punto di vista ministeriale che ha sbloccato una serie di situazioni importanti: una attesa e probabilmente anche in ritardo inerente la pubblicazione del decreto attuativo degli elenchi regionali per il ruolo, contestualmente alla comunicazione delle date utili per la presentazione delle domande per i candidati interessata a iscriversi nelle graduatorie.

I posti per Adss

Un’altra paradossalmente in anticipo rispetto alle attese inerente le date utili per la presentazione delle domande per le max 150 preferenze Gps a fine luglio, la mini call veloce ad agosto e implicitamente per lo scorrimento prima fascia gps sostegno e conferma docente di sostegno su richiesta della famiglia (inglobate nella stessa domanda per le max 150 preferenze).

E’ arrivato nel frattempo il decreto per l’avvio dell’undicesimo ciclo del Tfa sostegno, con la nota ministeriale inviata agli atenei relativa ai posti da attivare per grado scolastico, che ha estromesso la secondaria secondo grado.

Proprio a questo proposito, c’è molta curiosità per capire se ci saranno, in ambito sostegno, posti per ADSS negli elenchi regionali per il ruolo. Va detto che la normativa non prevede l’attribuzione di posti specifici attribuiti agli elenchi regionali, dal momento che vengono attribuiti a prescindere dalla presenza o meno di posti disponibili.

Si fa ricorso ad essi nel momento in cui nell’ambito delle immissioni in ruolo, si esauriscano tutte le graduatorie di merito concorsuali, compreso l’elenco del 30% del PNRR3. Devono anche residuare posti vacanti e disponibili da coprire.

I valori di riferimento

Non si può dire adesso se in una specifica regione si farà riferimento a questi elenchi contestualmente alla presentazione della domanda.

Bisogna infatti fare riferimento a posti autorizzati dal MEF, graduatorie vigenti nella regione scelta, scelte che faranno i candidati che ci precedono, posizione nell’elenco regionale.

In ottica futura, bisognerà fare i conti anche con il Pnrr 3, per quest’anno tagliato fuori per questioni di tempistiche dagli elenchi regionali. Qualche indicazione sui posti disponibili deriva dagli elenchi pubblicati dagli USR inerenti gli ultimi nominati a.s. 2025/26, cui andranno sommati quelli di concorso PNRR3 ed elenco idonei 30%.