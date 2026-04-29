Domanda 150 preferenze: ecco le date ufficiali di presentazione decise oggi dal Ministero

Ci sono le date per la presentazione delle domande relative alla scelta delle 150 preferenze, propedeutica al conferimento delle supplenze mediante algoritmo a fine agosto e utili anche alla conferma del docente di sostegno su richiesta delle famiglie. La procedura serve anche alle procedure straordinarie di immissione in ruolo per scorrimento della prima fascia sostegno gps, quest’anno residuale rispetto agli elenchi regionali per il ruolo.

L’informativa del ministero

Le date sono state decise e comunicate nell’ambito dell’informativa al Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Il documento basato sulla nuova Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 che sostituisce il regolamento per il prossimo biennio, riguarda sia il personale docente che quello ATA. Le domande si potranno presentare, per la scelta delle 150 preferenze, a partire dal prossimo 16 luglio mediante il portale Istanze On Line. Finestra temporale dunque confermata rispetto alle anticipazioni e rispetto a quanto avvenuto negli anni passati.

Viene meno quindi l’ipotesi di un anticipo della procedura sulla scorta di quanto avvenuto con l’aggiornamento della presentazione delle domande per l’aggiornamento biennale delle Gps avvenuto tra febbraio e marzo.

Le due fasi

Uil Scuola conferma che la prima finestra temporale si apre il 16 luglio 2026 alle ore 14.00 e si chiude il 29 luglio alle ore 14.00. Sarà la fase destinata ai docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia GPS sostegno. In questa fase sarà possibile presentare domanda per la provincia in cui sono inseriti in graduatoria. Momento decisivo anche per il conferimento delle supplenze al 31 agosto e al 30 giugno.

Poi si passerà alla seconda fase, quella definita interprovinciale. In questa fase spazio ai docenti che hanno partecipato alla fase provinciale senza rinunciare privi ancora di una proposta. La finestra temporale in questo senso è fissata dalle ore 14.00 del 14 agosto alle ore 12.00 del 18 agosto 2026. In base all’assegnazione della provincia, non ancora della singola scuola, scatta l’esclusione da tutte le altre opportunità di supplenza.