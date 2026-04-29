Pubblicato il decreto per gli elenchi regionali: venti giorni di tempo per le domande, 5 per accettare la cattedra

Pubblicato il decreto ufficiale che regolamenta gli elenchi regionali per il ruolo in vista del prossimo anno. Si tratta della vera novità per quel che riguarda le immissioni in ruolo del prossimo anno. Gli elenchi regionali sono disciplinati dall’articolo 399, comma 3-ter, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per l’anno scolastico 2026/2027: decreto MIM n. 68 del 22 aprile 2026.

La priorità sulle assunzioni

Il decreto conferma quanto anticipato dalla bozza che disciplina gli elenchi. Venti giorni di tempo a disposizione degli aventi diritto interessati per presentare domanda, ma al momento non è ancora stata ufficializzata l’apertura della finestra temporale per l’invio delle istanze. Dovrebbe comunque essere annunciata a breve per partire nei prossimi giorni.

Gli elenchi regionali per il ruolo avranno priorità per quel che riguarda le assunzioni su scorrimento prima fascia gps sostegno e mini call veloce, circostanza che inevitabilmente ridurrà ulteriormente i posti a disposizione per queste due procedure che saranno come sempre collocate in estate.

L’attesa per l’avvio della presentazione delle domande è anche legato alla necessità che prima gli USR provvedano a pubblicare la consistenza numerica delle graduatorie relative alle assunzioni a tempo indeterminato ancora vigenti, in base alle operazioni di reclutamento già effettuate e delle cancellazioni previste.

L’accettazione dell’incarico

I docenti che otterranno una cattedra a tempo indeterminato mediante elenchi regionali (a meno che non siano ancora abilitati) avranno cinque giorni di tempo per accettare l’assegnazione.

Gli elenchi regionali verranno pubblicati da parte di ogni Usr, suddivisi per classe di concorso e tipologia di posto, sul proprio sito istituzionale, rispettando la disciplina prevista per la protezione dei dati personali.

FAQ

1. Qual è il decreto che introduce gli elenchi regionali per il ruolo 2026/2027?

È il decreto del MIM n. 68 del 22 aprile 2026, che disciplina il nuovo canale di immissione in ruolo.

2. Quanto tempo ci sarà per presentare la domanda?

Saranno disponibili 20 giorni, anche se la finestra ufficiale non è ancora stata comunicata.

3. Che priorità avranno gli elenchi regionali nelle assunzioni?

Avranno precedenza rispetto allo scorrimento della prima fascia GPS sostegno e alla mini call veloce.

4. Cosa devono fare prima gli Uffici Scolastici Regionali?

Devono pubblicare la consistenza numerica delle graduatorie ancora vigenti per le immissioni in ruolo.

5. Quanto tempo hanno i docenti per accettare il ruolo?

Cinque giorni dalla proposta di assunzione a tempo indeterminato.