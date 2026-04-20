Ufficiali le assunzioni prima fascia GPS sostegno: domanda con le max 150 preferenze, pubblicato il decreto

Ecco finalmente il decreto da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito con cui si ufficializzano le assunzioni dei docenti specializzati su posto di sostegno per il prossimo anno scolastico.
Doppio canale ma solo sul sostegno
La procedura si riferisce all’assunzione straordinaria da prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS). Si tratta del doppio canale di reclutamento che sindacati e una parte politica vorrebbero estendere anche al posto comune, possibilmente con disponibilità ancora maggiori.
Il decreto conferma di fatto quanto già sancito dall’articolo 18-bis del D.Lgs. 59/2017, recentemente aggiornato dal D.L. 127/2025. Questo significa che non ci saranno differenze nel meccanismo rispetto allo scorso anno.
Per partecipare bisogna essere inseriti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno. I docenti individuati firmano prima un contratto a tempo determinato finalizzato all’immissione in ruolo che può avvenire solo dopo il superamento del periodo di prova e della prova disciplinare.
Esclusi i docenti iscritti con riserva nella prima fascia delle GPS. Per partecipare allo scorrimento dalla prima fascia gps sostegno bisogna essere in possesso del titolo di specializzazione regolarmente conseguito e sciolto dalla riserva.
Quando presentare domanda
Quest’anno i posti disponibili potrebbero essere anche minori rispetto al recente passato, considerato che si attinge dalla prima fascia sostegno solo dopo scorrimento delle graduatorie dei concorsi cui quest’anno si aggiungono i nuovi elenchi regionali per il ruolo. La procedura sui posti di sostegno vacanti da attribuire con nomina finalizzata al ruolo avrà però precedenza rispetto alla mini call veloce.
Si potrà essere assunti nella provincia scelta per le GPS 2026/28. Da capire quanti giorni saranno quest’anno riservati alla mini call veloce, da sempre procedura lampo.
Chi ottiene un posto da scorrimento prima fascia sostegno gps viene escluso dall’assegnazione delle supplenze tramite algoritmo.
Per partecipare all’assunzione da GPS sostegno prima fascia bisogna presentare domanda per le max 150 preferenze, che contiene un’apposita sezione, così come per la conferma dei docenti di sostegno su richiesta delle famiglie.