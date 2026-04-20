Concorso PNRR 3: scoppia il caso dei titoli, si moltiplicano gli errori segnalati

Non sono più le prove a far discutere: il punteggio dei titoli diventa il terreno più esplosivo del concorso. Lo segnala il sindacato Asset Scuola.

Il concorso PNRR 3 cambia faccia proprio nel momento in cui dovrebbe entrare nella sua fase più lineare. Mentre gli orali iniziano a prendere ritmo in diverse regioni, il dibattito si sposta altrove. Non più sulle domande o sulle commissioni, ma su qualcosa di meno visibile e molto più decisivo: i titoli.

È qui che si sta concentrando l’attenzione dei candidati. Non per un dettaglio tecnico, ma perché il sistema stesso lo impone. Su 250 punti complessivi, una quota rilevante passa proprio da lì. E quando le differenze tra candidati si misurano su pochi decimali, ogni punto diventa un confine.

Il paradosso del concorso

La selezione sembra ribaltarsi strada facendo. All’inizio conta superare lo scritto, entrare tra gli ammessi, reggere la soglia. Poi, però, il baricentro si sposta. Non è più la prova a determinare il risultato, ma ciò che ciascuno si porta dietro: titoli, servizi, percorsi.

È un passaggio silenzioso, ma radicale. Perché in quella fase la competizione non è più sulla prestazione, ma sulla ricostruzione del proprio percorso.

Dove nasce il problema

Ed è proprio qui che emergono le crepe. La valutazione dei titoli non è mai neutra: è fatta di interpretazioni, incastri, letture delle tabelle. Basta una voce inserita nel punto sbagliato, una valutazione non uniforme, e il risultato cambia.

Il punto critico non è solo l’errore, ma la sua percezione. Chi oggi controlla il proprio punteggio non cerca semplicemente conferme, ma coerenza. Vuole capire perché un punto c’è o non c’è. E quando la risposta non è immediata, il dubbio cresce.

Un sistema che si inceppa sui dettagli

Il paradosso è evidente: un concorso pensato per essere più veloce e lineare rischia di rallentare proprio nella fase finale, dove ogni dettaglio diventa decisivo.

La macchina amministrativa procede, gli orali vanno avanti, ma sotto la superficie si accumula una tensione diversa, fatta di verifiche individuali, confronti tra candidati, segnalazioni.

Il vero banco di prova

Non è più una questione di punteggi, ma di fiducia nel sistema. Perché quando la selezione si gioca sui margini, la trasparenza non è un valore aggiunto: è una condizione necessaria.

E in questo momento il concorso PNRR 3 sta affrontando il suo passaggio più delicato. Non quello delle prove, ma quello della credibilità. Dove non basta dire quanto vale un punto. Bisogna spiegarlo.