Assunzioni da prima fascia sostegno: quando escono i dati ufficiali su posti e province disponibili

Il doppio canale di reclutamento su posto comune resta un obiettivo del ministero per il prossimo futuro, mentre quello sul sostegno viene confermato anche per il 2026 grazie alle assunzioni finalizzate al ruolo da GPS I fascia sostegno, prorogate fino a fine anno.

La novità degli elenchi regionali

In estate, prima del nuovo anno scolastico, si potrà fare dunque ricorso alla procedura collegata alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, che già da qualche anno consente a diversi precari di ottenere il ruolo, prima della procedura, anch’essa confermata, della mini call veloce.

La novità di quest’anno è che queste due procedure dovranno attendere i posti residui anche dagli elenchi regionali per il ruolo, procedura che fa il suo esordio (ancora non ufficializzata dal decreto attuativo, per cui non si sa ancora quando si potranno presentare le domande) e che avrà precedenza sia su scorrimento prima fascia GPS che su mini call veloce.

La procedura consente ai docenti specializzati inseriti a pieno titolo nella prima fascia GPS sostegno di ottenere una cattedra su posti vacanti e disponibili residuati dopo le ordinarie immissioni in ruolo.

La precedenza è ai canali ordinari, cui si aggiungono gli elenchi regionali; poi, sui posti di sostegno rimasti liberi, si apre la finestra per la GPS I fascia. Successivamente c’è l’eventuale fase interprovinciale.

I posti e le province disponibili

I posti disponibili dipendono da procedure preliminari come mobilità, posti autorizzati e verifica dei posti scoperti dopo GAE, concorsi ed eventuali altri canali di reclutamento.

L’anno scorso abbiamo dovuto aspettare l’11 luglio 2025 per conoscere il contingente complessivo.

Per quel che riguarda le GPS, le domande sono state presentate e gli uffici scolastici, con le scuole polo, le stanno lavorando, ma fino al 30 giugno, data in cui verranno sciolte le riserve, non si potrà avere un dato definitivo.

In attesa dei posti disponibili, sappiamo che saranno coinvolte le province in cui, dopo le operazioni ordinarie, resteranno posti di sostegno vacanti e disponibili. L’elenco definitivo arriverà quando gli Uffici scolastici territoriali pubblicheranno le disponibilità residue.