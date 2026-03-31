Assunzione docenti 2026: gli elenchi dei candidati ancora nelle graduatorie dei concorsi

Si avvicinano le procedure di assunzione in ruolo per l’a.s 2026/2027. Il primo passaggio in questo senso in ordine di tempo sarà rappresentato dalla novità degli elenchi regionali per il ruolo di cui al DL 45/2025. Un paradosso, se vogliamo, che la procedura che per prima interverrà per le immissioni in ruolo non sia ancora stata ufficializzata da decreto e non si sappia ancora quando potranno essere presentate le domande utile all’iscrizione degli aventi diritto interessati.

In ogni caso, proprio in ottica elenchi regionali per il ruolo, gli USR iniziano a pubblicare l’elenco dei candidati ancora presenti nelle graduatorie dei concorsi, graduatorie utili alle assunzioni in ruolo in vista dell’a.s 2026/27.

Vincitori: assunzione garantita

Per i vincitori di concorso l’immissione in ruolo resta il canale principale e garantito. Rientrano in questa categoria diverse procedure bandite negli ultimi anni, a partire dai concorsi ordinari del 2016 e del 2018, fino alle selezioni più recenti.

Tra queste figurano anche il concorso straordinario del 2020 e le procedure legate al PNRR, comprese quelle già svolte e quelle in programma. In alcuni casi, come per il concorso 2018 della secondaria, l’assorbimento avviene con percentuali definite nel tempo.

Idonei: assunzioni a scorrimento

Accanto ai vincitori, trovano spazio anche gli idonei, cioè coloro che hanno superato le prove senza rientrare nei posti inizialmente disponibili.

Per i concorsi più datati, come quello del 2016 e del 2020, lo scorrimento avviene fino all’esaurimento delle graduatorie. Per le procedure PNRR, invece, il meccanismo è diverso: gli idonei possono essere assunti entro il limite del 30% dei posti banditi, utilizzando le disponibilità rimaste vacanti e in un arco temporale di tre anni.

Un aspetto rilevante riguarda le rinunce: se un vincitore dei concorsi PNRR non accetta il ruolo, il posto viene assegnato a un idoneo, che acquisisce il diritto all’assunzione senza limiti temporali, mentre la quota del 30% viene reintegrata.

Canali straordinari ancora attivi

Oltre ai concorsi, restano attivi alcuni percorsi straordinari per coprire i posti rimasti liberi. Tra questi rientrano gli elenchi regionali per il ruolo, utilizzati in caso di disponibilità residue.

Per l’anno scolastico 2025/26 è prevista anche la possibilità di assumere dalla prima fascia delle GPS sostegno, sempre sui posti non coperti con le procedure ordinarie. Poi ci sarà la mini call veloce, in attesa del doppio canale di reclutamento.

FAQ

1. Qual è il primo passaggio per le immissioni in ruolo 2026/27?

L’avvio degli elenchi regionali per il ruolo, anche se il decreto attuativo non è ancora stato pubblicato.

2. I vincitori di concorso hanno l’assunzione garantita?

Sì. I vincitori restano il canale principale e prioritario per l’immissione in ruolo.

3. Come funzionano le assunzioni degli idonei?

Gli idonei vengono assunti a scorrimento: per i concorsi PNRR entro il limite del 30% dei posti e nei tempi previsti.

4. Cosa succede in caso di rinuncia di un vincitore PNRR?

Il posto viene assegnato a un idoneo, che acquisisce il diritto al ruolo senza limiti temporali.

5. Quali altri canali di assunzione sono previsti oltre ai concorsi?

Gli elenchi regionali per il ruolo, la prima fascia GPS sostegno e la mini call veloce per coprire i posti residui.