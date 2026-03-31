Vincolo quinquennale sul sostegno: la Cassazione apre al pre-ruolo, ma serve ancora il ricorso

Il servizio prima dell’immissione in ruolo può essere conteggiato secondo la Cassazione, ma l’attuale contratto non lo prevede: per ora si passa ancora dai tribunali.

La svolta arriva dalla giurisprudenza

Sul vincolo dei cinque anni sul sostegno si inserisce una recente pronuncia della Corte di Cassazione, che introduce un elemento destinato a incidere sulle regole applicate finora. I giudici hanno chiarito che, nel calcolo del periodo obbligatorio, può essere incluso anche il servizio svolto prima del ruolo.

Un passaggio che cambia l’impostazione tradizionale, fondata esclusivamente sugli anni successivi all’assunzione a tempo indeterminato.

Contratto fermo: tempi e vincoli procedurali

Nonostante l’indicazione arrivata dalla Cassazione, il contratto vigente non recepisce questa interpretazione. La ragione è legata alla tempistica: la decisione è intervenuta quando il testo era già definito.

Un eventuale inserimento avrebbe comportato la riapertura dell’iter e nuovi controlli formali, con il rischio concreto di rallentare o bloccare l’intero procedimento contrattuale.

Docenti costretti al ricorso

Nel quadro attuale, il riconoscimento del servizio pre-ruolo non avviene automaticamente. I docenti interessati devono attivarsi individualmente, facendo valere il principio stabilito dalla giurisprudenza davanti al giudice.

I sindacati puntano forte sul prossimo rinnovo contrattuale (insettimana potrebbe arrivare già la firma sulla parte economica, poi si passerà a quella normativa), quando sarà possibile intervenire direttamente sulla normativa di riferimento.

FAQ

1. Il servizio pre-ruolo vale per il vincolo quinquennale sul sostegno?

Secondo la Corte di Cassazione sì, ma il riconoscimento non è automatico perché non è ancora previsto nel contratto.

2. Cosa ha stabilito la recente sentenza della Cassazione?

Che anche il servizio svolto prima dell’immissione in ruolo può essere conteggiato nei cinque anni del vincolo sul sostegno.

3. Perché la novità non è stata inserita nel contratto?

Perché la sentenza è arrivata dopo la definizione del contratto e una modifica avrebbe rallentato l’intero iter di approvazione.

4. Come possono i docenti far valere questo diritto?

Attualmente solo tramite ricorso legale, non essendo prevista un’applicazione automatica.

5. Ci sarà una soluzione definitiva in futuro?

È possibile che la norma venga recepita nel prossimo rinnovo contrattuale, rendendo il riconoscimento automatico.