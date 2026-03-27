Sostegno, ok al ruolo da GPS fino al 2026: 5.947 nomine ma il CSPI non è convinto dei punteggi

Procedura confermata per i docenti di sostegno da GPS prima fascia: incarico annuale verso il ruolo. Parere favorevole del CSPI e proroga fino al 2026.
Una corsia che resta aperta
C’è continuità nella procedura che consente ai docenti di sostegno inseriti in prima fascia GPS di accedere al ruolo passando da un incarico annuale. Lo schema di decreto esaminato dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione recepisce la norma transitoria prevista dal decreto legislativo 59/2017, prorogata fino al 31 dicembre 2026.
Il provvedimento, adottato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha ottenuto un parere favorevole unanime, confermando una linea già seguita negli ultimi anni.
Come si entra: prima il contratto, poi il ruolo
Il meccanismo resta invariato: i docenti specializzati sul sostegno, inseriti a pieno titolo in prima fascia GPS, possono ottenere un incarico a tempo determinato sui posti rimasti liberi dopo le immissioni in ruolo da altri canali. Quest’anno si aggiungono anche gli elenchi regionali, che avranno priorità su scorrimento prima fascia sostegno Gps e mini call veloce.
L’assegnazione avviene nella provincia di inserimento, ma chi non riceve proposta può partecipare a una seconda fase, chiedendo i posti disponibili in altre province della stessa regione.
Il passaggio al tempo indeterminato arriva dopo l’anno di prova, con decorrenza giuridica retrodatata all’inizio del servizio.
I numeri dell’ultimo anno
Per il 2025/26 la procedura ha prodotto 5.947 incarichi a tempo determinato finalizzati al ruolo.
Un dato che conferma il peso di questo canale nel sistema di reclutamento, soprattutto per coprire le cattedre di sostegno rimaste scoperte dopo le operazioni ordinarie.
Il nodo strutturale del sostegno
Nel parere espresso, il CSPI sottolinea la necessità di garantire continuità agli studenti con disabilità attraverso la stabilizzazione dei docenti.
Allo stesso tempo, viene ribadita l’esigenza di interventi più ampi sull’organico di sostegno, in particolare sui posti in deroga, per trasformare una soluzione emergenziale in un meccanismo stabile nel tempo. Quello che non convince il Cspi sono i punteggi di Indire e Tfa, ritenuti non equiparabili.
FAQ
1. La procedura per il ruolo da GPS sostegno prima fascia è stata confermata?
Sì. La procedura è stata prorogata fino al 31 dicembre 2026 con parere favorevole del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione.
2. Chi può accedere al ruolo tramite questa procedura?
Possono accedere i docenti specializzati sul sostegno inseriti a pieno titolo nella prima fascia GPS.
3. Come funziona il passaggio da supplenza a ruolo?
Si ottiene prima un incarico annuale su posto vacante, poi, dopo il superamento dell’anno di prova, si accede al ruolo a tempo indeterminato.
4. È possibile lavorare in un’altra provincia?
Sì. Chi non riceve incarico nella propria provincia può partecipare a una seconda fase per posti disponibili in altre province della stessa regione.
5. Quanti incarichi sono stati assegnati con questa procedura?
Nel 2025/26 sono stati assegnati 5.947 incarichi a tempo determinato finalizzati al ruolo, confermando l’importanza di questo canale.