Conferma precari sostegno 2026: vale anche per i docenti di ruolo ma con dei limiti

La nota n. 7766 del 26 marzo 2026 emanata dal Ministero conferma di fatto le indicazioni dello scorso anno inerenti la conferma dei docenti di sostegno su richiesta della famiglia. Non ci sono novità rispetto alla procedura dello scorso anno, la novità, se vogliamo, è proprio che si è deciso di andare avanti con questa procedura nonostante le tante critiche dello scorso anno da parte di chi ritiene ingiusto non rispettare l’ordine delle graduatorie affidando l’assunzione di un insegnante alla scelta della famiglia.

L’accusa di incoerenza

Con l’aggravante, secondo i detrattori, che possono essere confermati sul sostegno anche i docenti privi di specializzazione, cosa che sarebbe contraddittoria con ciò che il ministero sta portando avanti con i Corsi Indire, ovvero massiccia specializzazione di docenti con corsi abbreviati (quest’anno con il secondo ciclo potranno terminare in due mesi) pur di scongiurare appunto il rischio di assegnare cattedre sul sostegno a docenti privi di titolo.

Non solo: la conferma sarà possibile sia per i docenti non specializzati precari che per i docenti di ruolo, anche se ci sono delle limitazioni. Infatti la possibilità di essere confermati sul sostegno riguarda anche i docenti di ruolo che hanno accettato supplenza ai sensi dell’articolo 47. Per loro però c’è la limitazione di poter ottenere l’incarico solo su posto intero.

L’accettazione definitiva

La procedura sarà la stessa dello scorso anno: il docente destinatario di richiesta di conferma da parte della famiglia dello studente dovrà dare conferma della disponibilità ufficiale mediante la domanda per le 150 preferenze. Infatti una prima disponibilità va data a giugno ma non è definitiva. La disponibilità ufficiale va data con la domanda delle centocinquanta preferenze, dove i docenti destinatari di richiesta di continuità troveranno apposita sezione da compilare.

Infatti nell’istanza che dovrebbe essere presentata a fine luglio, almeno in base a quanto avvenuto negli scorsi anni, ci sarà una sezione dedicata grazie alla quale il docente destinatario di continuità potrà confermare o modificare la propria scelta. Il docente che già non si è dichiarato disponibile entro il 15 giugno, non potrà più accedere alla conferma.

FAQ

1. Cosa prevede la nota n. 7766 del 26 marzo 2026 sul sostegno?

Conferma la procedura già adottata lo scorso anno per la continuità del docente di sostegno su richiesta della famiglia, senza modifiche sostanziali.

2. Possono essere confermati anche docenti non specializzati?

Sì. La procedura consente la conferma anche dei docenti privi di specializzazione, purché in possesso dei requisiti previsti.

3. I docenti di ruolo possono essere confermati sul sostegno?

Sì, se hanno accettato una supplenza ai sensi dell’articolo 47, ma solo su posto intero.

4. Come si conferma ufficialmente la disponibilità alla continuità?

La conferma definitiva avviene tramite la domanda per le 150 preferenze, compilando l’apposita sezione dedicata.

5. Entro quando bisogna dare la prima disponibilità?

Entro il 15 giugno. Chi non si dichiara disponibile entro questa data non potrà più accedere alla procedura di conferma.