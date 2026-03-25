Nomine precari: primo turno anticipato rispetto all’anno scorso per aumentare le prese di servizio dal 1° settembre

La prima fase di preparazione all’assegnazione degli incarichi a tempo determinato in vista del prossimo anno scolastico è stata completata, almeno da parte dei docenti, con la presentazione delle domande per l’aggiornamento delle Gps in vista del 2026/27 e del successivo.

La presentazione delle max 150 preferenze

Ora tocca agli Uffici Scolastici, con l’ausilio delle scuole polo, lavorare le domande ottimizzando il tanto tempo messo a disposizione dal ministero con l’anticipo della procedura di presentazione delle istanze (tra mille polemiche), fornendo graduatorie nel minor tempo possibile, compatibilmente con la necessità di ridurre al minimo gli errori (vero obiettivo dell’aver fissato la finestra temporale già a febbraio, penalizzando i docenti che non sono riusciti a dichiarare il massimo punteggio possibile).

Se per la procedura di presentazione delle domande per le max 150 preferenze non c’è ancora una data sicura, con luglio mese candidato principe come negli anni scorsi, per le nomine si dovrà rientrare nella scadenza del 31 agosto, alla luce della necessità, come l’anno scorso, di iniziare dall’assegnazione della riconferma della supplenza su posto di sostegno per il docente richiesto dalla famiglia.

Anticipare tutte le procedure

Ci sono tutti i motivi per essere ottimisti sul rispetto delle tempistiche, se si pensa che lo scorso anno la procedura era al debutto, con tutte le difficoltà che ciò potrebbe comportare, e nonostante questo i tempi sono stati rispettati in pieno. Anzi, nel 2025, gli Uffici Scolastici sono riusciti entro la fine di agosto anche ad avviare un primo turno di nomina.

L’obiettivo quest’anno, proprio in virtù del fatto che si è provato a partire prima, è tentare di anticipare tutte le procedure relative all’avvio dell’anno scolastico. Il beneficio sarebbe tutto per i docenti e per gli studenti, perché in questo modo in vista dell’a.s. 2026/27 i precari potrebbero ricevere la nomina con presa di servizio dal 1° settembre.

FAQ

1. Quando si presenterà la domanda per le 150 preferenze nel 2026?

Non c’è ancora una data ufficiale, ma luglio resta il mese più probabile, in linea con quanto avvenuto negli anni precedenti.

2. Entro quando saranno assegnate le supplenze per il 2026/27?

Le nomine dovranno concludersi entro il 31 agosto, con priorità alla riconferma dei docenti di sostegno richiesti dalle famiglie.

3. Qual è l’obiettivo nomine Gps del Ministero per il prossimo anno scolastico?

Anticipare le procedure per permettere ai docenti precari di ottenere la nomina e prendere servizio già dal 1° settembre.

4. A che punto è la lavorazione delle domande GPS 2026/27?

La fase di presentazione è conclusa. Ora gli Uffici Scolastici, con le scuole polo, stanno lavorando le istanze per pubblicare le graduatorie nel minor tempo possibile.

5. Perché la procedura GPS è stata anticipata a febbraio?

L’anticipo è stato deciso per avere più tempo nella verifica delle domande e ridurre gli errori, anche se ha penalizzato alcuni docenti nel dichiarare tutti i titoli utili.