Nomine GPS 2026: per i docenti appena inseriti in seconda fascia ci sono già possibilità di supplenza

Con la chiusura della procedura di aggiornamento delle GPS per il prossimo biennio, sono ufficialmente iniziate le operazioni per stilare le nuove graduatorie, che avranno valore a partire dal prossimo settembre, in concomitanza con l’avvio dell’algoritmo estivo che assegnerà incarichi in vista del prossimo anno scolastico.

La possibilità degli interpelli

Questo significa che fino alla fine dell’anno scolastico in corso hanno ancora validità le graduatorie attuali, quindi non ci possono essere convocazioni per i docenti che si sono da poco inseriti. Ma con un’eccezione: infatti chi si è inserito per la prima volta in GPS 2026 in seconda fascia può già sfruttare il canale degli interpelli, strumento di convocazione dei dirigenti scolastici in caso di incapienza delle altre graduatorie, che ha preso il posto dallo scorso anno delle domande di messa a disposizione.

Si tratta di un’opportunità importante per iniziare a lavorare, considerato che continuano a essere numerose le offerte proposte ogni giorno dalle scuole. Naturalmente non è detto che si trovi un’opportunità vicino casa, per cui bisogna mettere in conto la necessità di spostarsi anche fino alla fine dell’anno scolastico o per periodi più brevi, a seconda delle esigenze delle scuole. Per chi si è appena inserito in GPS seconda fascia, però, è una buona occasione per iniziare ad accumulare esperienza e punteggio spendibile in vista del prossimo anno scolastico.

Le max 150 preferenze

Infatti, le convocazioni dalle nuove GPS dopo il primo inserimento inizieranno solo quando entreranno in vigore, vale a dire a partire dal 1° settembre 2026. Fino ad allora resteranno valide le graduatorie del precedente biennio.

Questo significa che per le nuove iscrizioni non sono previste convocazioni immediate. I docenti dovranno attendere la procedura estiva delle 150 preferenze e le nomine di fine agosto tramite algoritmo, che quest’anno sarà rinnovato con la nuova procedura di ripescaggio, pensata per sanare molte delle criticità emerse negli anni precedenti.

Prevista anche la seconda edizione della conferma del docente di sostegno su richiesta della famiglia.

Per quanto riguarda le graduatorie di istituto, invece, bisognerà attendere l’avvio delle lezioni: le prime convocazioni non arriveranno prima di settembre.