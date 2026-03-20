Domanda 150 preferenze, con l’anticipo a maggio procedura senza la pubblicazione delle graduatorie Gps

Dopo la chiusura della fase dedicata alla presentazione delle domande per l’aggiornamento delle GPS 2026/2028, i docenti coinvolti restano in attesa delle fasi successive. Una passiva, in attesa della pubblicazione delle graduatorie relative al lavoro che dovranno svolgere gli Uffici Scolastici analizzando le domande, e una attiva, con la presentazione dell’istanza per le 150 preferenze.
Le scelte con le 150 preferenze
Se con la domanda per l’aggiornamento delle Gps è stato chiesto inserimento, aggiornamento, permanenza o trasferimento nelle GPS, oltre alla scelta delle 20 scuole per le graduatorie di istituto, con la domanda per le 150 preferenze, si ufficializzerà la propria partecipazione all’assegnazione delle supplenze al 31 agosto 2027 o al 30 giugno 2027.
In quell’occasione i docenti interessati potranno indicare singole scuole e comuni, distretti e intera provincia, fino a un massimo complessivo di 150 preferenze.
Nonostante l’anticipo della procedura per l’aggiornamento delle Gps, non si riscontrano indicazioni al momento che facciano pensare a un anticipo anche della domanda per le 150 preferenze, che dovrebbe dunque mantenere la sua collocazione originaria in estate.
L’anticipo della procedura
Prima dovrà infatti essere conclusa la fase di verifica delle domande GPS da parte degli uffici scolastici, che culminerà con la pubblicazione delle graduatorie aggiornate.
La scelta delle 150 preferenze sarà caratterizzata dall’apertura di una nuova istanza su Istanze Online, che coinvolgerà anche i docenti destinatari di richiesta di conferma sul sostegno da parte delle famiglie degli studenti. In quell’occasione si potranno effettuare scelte puntuali o sintetiche.
L’anno scorso la finestra per la domanda delle 150 preferenze è stata aperta dal 17 al 30 luglio 2025. Se il ministero decidesse di anticipare, potrebbe collocare la procedura tra maggio e giugno, ma questo significherebbe farlo con le graduatorie ancora non pubblicate.