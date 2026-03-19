Posti disponibili mobilità docenti 2026: i file degli Uffici Scolastici

Nel meccanismo della mobilità docenti, non tutte le disponibilità hanno lo stesso valore. I movimenti possono avvenire solo su posti realmente liberi, cioè cattedre vacanti e disponibili, non occupate da un titolare.

Restano esclusi, invece, i posti temporaneamente liberi per un solo anno scolastico. È il caso delle cattedre lasciate da docenti in aspettativa, assegnazione provvisoria, utilizzazione o incarichi politici. In queste situazioni, il posto non è considerato vacante perché il titolare mantiene comunque la titolarità.

Pensionamenti e disponibilità: cosa cambia davvero

I pensionamenti rappresentano una delle principali fonti di posti liberi, ma non garantiscono automaticamente opportunità prevedibili. Le cattedre che si liberano confluiscono nel sistema dei movimenti, ma vengono assegnate in base a graduatorie e punteggi.

Questo significa che la disponibilità reale si costruisce passo dopo passo durante l’intera procedura, e non è mai completamente definita all’inizio.

Domanda di mobilità, perché si sceglie senza certezze

Uno degli aspetti più complessi riguarda proprio la fase di scelta delle sedi. Come spiegato dal sindacalista Attilio Varengo della Cisl Scuola, le disponibilità non sono note in modo definitivo al momento della domanda.

La mobilità si presenta quindi, in parte, “al buio”. Un posto che inizialmente sembra libero può essere occupato da un docente con punteggio più alto, mentre si libera una sede diversa, magari non indicata nella domanda.

Per questo motivo, conoscere in anticipo alcune disponibilità può aiutare solo fino a un certo punto: non rappresenta una garanzia reale. La strategia diventa quindi fondamentale, insieme a un inevitabile margine di imprevedibilità. Ecco i file degli uffici scolastici aggiornati.