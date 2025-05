Pubblicazione esiti mobilità docenti 2025: ecco il file con l’esito dei trasferimenti

Come annunciato oggi 23 marzo è il giorno della pubblicazione degli esiti delle domande di mobilità in vista del prossimo anno scolastico. I bollettini dalle prime ore di questa mattina vengono caricati online sui siti ufficiali degli Uffici scolastici provinciali e contengono i risultati delle istanze presentate entro dine marzo dal personale docente interessato in vista degli spostamenti a partire dal prossimo settembre.

Dove vedere i trasferimenti docenti?

La pubblicazione messa in programma per oggi è sancita dall’Ordinanza ministeriale n. 36 del 28 febbraio 2025 per il 23 maggio. I sindacati stanno anche provvedendo alla pubblicazione del file nazionale, questo è quello pubblicato dalla Gilda degli Insegnanti di Napoli.

Per visionare l’elenco dei docenti la cui domanda di trasferimento è andata a buon fine portando al trasferimento richiesto per il prossimo anno (o il passaggio) si può in ogni caso fare riferimento alla pubblicazione sul sito dell’Ufficio territoriale di destinazione.

I candidati vedranno accanto a ogni nominativo la scuola di destinazione, la tipologia di posto richiesto, il punteggio complessivo ed eventuali precedenze.

Chi ha ottenuto esito positivo di trasferimento o di passaggio riceverà comunicazione del provvedimento presso l’Ufficio territoriale cui è stata presentata la domanda. Prevista anche la ricezione di una mail.

Dove vengono pubblicati gli esiti della mobilità?

La procedura prevede anche che gli Uffici territorialmente competenti inviino comunicazione apposita anche a istituzione scolastica di provenienza e di destinazione e alla competente ragioneria territoriale dello Stato.

I docenti che non hanno ottenuto esito positivo, riceveranno in ogni caso comunicazione via e-mail.

