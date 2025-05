Già avviato l’algoritmo per gli esiti della mobilità: risultati venerdì mattina su Istanze Online

Ancora poche ore e verranno resi noti gli esiti della mobilità 2025/2026. L’appuntamento è fissato dal ministero per venerdì 23 maggio, anche se non è stato indicato un orario preciso. Stando a quanto avvenuto gli scorsi anni, gli esiti dovrebbero essere pubblicati a inizio giornata, presumibilmente in mattinata.

La pubblicazione degli esiti

Per arrivare a venerdì con tutti i dati disponibili, il ministero ha già avviato l’algoritmo finalizzato agli esiti di mobilità. Consentirà di completare la procedura della pubblicazione degli esiti. A conferma di ciò, alcune applicazioni del SIDI (Sistema Informativo dell’Istruzione) sono bloccate proprio in virtù della pubblicazione dei movimenti in organico dell’autonomia.

Su SIDI, infatti, è visibile la dicitura “Procedura non disponibile, dati Movimenti di Organico in fase di pubblicazione“. La conferma che l’algoritmo è stato avviato ed è in fase di elaborazione. Ha il compito di elaborare i dati di cui dispone in modo da restituire poi gli esiti della mobilità docenti 2025/2026 della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado.

Come verificare su Istanze Online

Oltre alla pubblicazione degli elenchi, gli Uffici scolastici comunicano l’esito alle istituzioni scolastiche.

Poi tocca ai dirigenti scolastici degli istituti che devono accogliere i docenti trasferiti comunicare l’avvenuta assunzione di servizio all’Ufficio territorialmente competente e alla competente ragioneria territoriale dello Stato.

Chi sarà destinatario di esito negativo per il trasferimento, verrà avvisato tramite mail. La conferma la si potrà avere su Istanze on line dove è pubblicato l’esito della propria domanda. Si può consultare in questo senso la sezione “Altri servizi” dell’area riservata delle Istanze Online, venerdì mattina.