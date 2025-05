Mobilità docenti 2025: l’elenco dei posti disponibili per i trasferimenti con le pubblicazioni aggiornate degli Uffici scolastici

Non è ancora concluso l’anno scolastico in corso (manca ancora poco più di un mese circa) ma già si pensa al prossimo anno, soprattutto in ottica posti disponibili in base alle operazioni di mobilità.

I posti disponibili

Diventa quindi importante iniziare a monitorare l’attività già in corso da parte degli Uffici Scolastici che stanno avviando la pubblicazione degli elenchi dei posti di scuola dell’infanzia, di scuola primaria e di scuola secondaria di primo e di secondo grado della provincia distinti per tipologia.

Va detto che la procedura è stata avviata da pochi giorni, e dunque non sono ancora molti sul totale gli uffici scolastici che hanno già provveduto a rendere disponibili i posti ai fini della mobilità del personale docente per l’a.s. 2025-2026.

Nei prossimi giorni, man mano che arriveranno aggiornamenti da parte degli uffici scolastici, provvederemo ad aggiornare l’elenco in modo che i docenti interessati possano avere il quadro quanto più completo possibile dei posti disponibili. Ci sono ancora diversi giorni di tempo per completare le operazioni, considerato che gli esiti delle domande sono state prodotte entro lo scorso 25 marzo, ma gli uffici scolastici hanno tempo per la pubblicazione fino al prossimo 23 maggio.

La tabella temporale

Questa la tabella di pubblicazioni prevista in base a quanto sancito nell’articolo 2 del’OM 36/25. Qualche giorno fa, per la precisione il 28 aprile è stata perfezionata la comunicazione al Sidi dei posti disponibili. Due giorni dopo, il 30 aprile, è stata fatta comunicazione al Sidi delle domande di mobilità. Ora la prossima scadenza è quella del 23 maggio, quando ci sarà la pubblicazione dei movimenti.

Questa la pubblicazione dei posti disponibili

ABRUZZO

Teramo –

CALABRIA

Crotone –

MARCHE

Macerata – Pesaro e Urbino –