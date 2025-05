Assunzione diretta per il ruolo da prima fascia GPS: esclusi gli specializzati Indire se non ci sarà una proroga

L’attesa per i bandi utili all’iscrizione ai Corsi Indire si sta riempiendo con il tentativo, da parte dei docenti interessati, di comprensione degli sviluppi successivi ai Corsi stessi, in ottica graduatorie e iscrizione ai concorsi. Se è vero che per i triennalisti e per chi ha ottenuto titolo estero i Corsi Indire rappresentano un’indubbia opportunità, è altrettanto vero che è necessario valutare tutta una serie di aspetti, a cominciare da eventuali differenze con ad esempio la specializzazione ottenuta mediante Tfa, qualora ci fosse.

I cicli Indire

Alcuni aspetti sono ancora da chiarire, e il ministero stesso, in attesa della pubblicazione dei bandi, dovrà preoccuparsi di sanare tutte le lacune regolamentari per consentire alla platea di potenziali beneficiari di fare una scelta consapevole. Alcune certezze però già ci sono, a cominciare dal fatto che il titolo di specializzazione Indire consentirà l’inserimento in prima fascia GPS in vista della riapertura prevista per il 2026 in occasione dell’aggiornamento biennale delle graduatorie.

Sicuramente chi si iscriverà al primo ciclo dei corsi Indire riuscirà a ottenere il titolo in tempo per la prossima primavera, considerato che i corsi dureranno 4 mesi e che dovranno concludersi entro la fine dell’anno. Qualche dubbio in più per il secondo ciclo dei corsi Indire, che dovrebbe esserci ma per il quale è impossibile al momento ipotizzare data di avvio ne tantomeno data di conclusione.

La call veloce

Dubbi anche per la possibilità di assunzione diretta per il ruolo da prima fascia GPS. Al momento non si può fare altro che fare riferimento alla normativa DM 111/2024 in base alla quale il 2025/26 è l’ultimo anno scolastico in cui questa modalità di assunzione è prevista.

Questo significa che a meno di proroghe i docenti che parteciperanno al percorso specializzazione INDIRE non potranno partecipare. Di eventuale proroga nel caso si parlerà nei prossimi mesi. Altra certezza, il fatto che la specializzazione Indire sarà utile a tutti gli effetti per accedere al ruolo tramite concorso ordinario. Il prossimo dovrebbe essere bandito entro fine anno, il Pnrr 3.