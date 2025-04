Bando Tfa sostegno 2025: in dubbio la riserva del 35% per i triennalisti, per gli altri già sicura la selezione

I decreti attuativi utili a pubblicare i bandi per i Corsi Indire di specializzazione sul sostegno non prendono il posto del Tfa X ciclo, anzi se possibile lo agevolano considerato che è intenzione dichiarata del ministero provare a sovrapporre a livello temporale i due percorsi per ottenere il titolo.

I bandi per il X ciclo

Nei prossimi giorni è probabile che arrivi quindi il decreto per il Tfa sostegno X ciclo, che consentirà poi alle università di pubblicare i bandi, un po’ come sta avvenendo per i Corsi Indire. Proprio il decreto del Tfa X ciclo sarà utile a chiarire alcuni aspetti, come quello inerente il possibile accesso diretto per i candidati con 3 anni di servizio.

Il IX ciclo ha previsto la possibilità per i docenti che avessero prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, comprese le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, di accedere direttamente al percorso. Il decreto sanciva però un limite del 35% dei posti.

La riserva per i triennalisti

Norma che aveva validità però sino al 31 dicembre 2024, il che vuol dire che il prossimo decreto in questo senso dovrà contenere una proroga, in caso contrario non ci sarà l’accesso diretto. A gettare qualche ombra su questa possibilità, il fatto che proprio i Corsi Indire prevedono che i docenti con tre anni di servizio (specifico per tre anni negli ultimi cinque, in scuole statali e/o paritarie, per il grado richiesto) avranno accesso ai nuovi percorsi di specializzazione abbreviati e telematici. Requisito valido sia per i corsi Indire che per quelli organizzati in convenzione con le Università o dalle Università in autonomia. Saranno corsi da 40 CFU, in base all’art. 6 del DL 71/2024 convertito nella legge 106 del 29 luglio 2024.

Altro dubbio riguarda l’avvio dei corsi stessi. Non ci sono ancora date di iscrizione. L’unica certezza è che chi non è in possesso dei tre anni di servizio (specifico o meno) per accedere percorso di specializzazione dovrà passare attraverso selezione.