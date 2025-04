Posti disponibili Corsi Indire: ecco la divisione dei 52.622 posti per regione e grado di scuola

Contestualmente alla pubblicazione del decreto n. 75 del 34 aprile 2025, che sancisce l’avvio dei Corsi Indire per il sostegno riservati a triennalisti e specializzati estero, il ministero ha diffuso gli allegati A e B contenente la ripartizione di posti attivabili, divisi per regione.

I requisiti

Il decreto specifico è riservato ai triennalisti. Il totale dei posti disponibili è 52.622, numero che corrisponde ai docenti che nel quinquennio di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 hanno svolto nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, alla data del 31 agosto 2024, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, sul medesimo grado di istruzione.

La durata

I corsi avranno durata di 4 mesi e si concluderanno entro fine 2025. Questo è il primo ciclo di percorsi di specializzazione, ma non è escluso che a breve venga attivato un secondo ciclo per consentire la partecipazione a quanti non maturano i requisiti per questa prima tornata. Possono partecipare a questo primo ciclo i docenti in possesso del titolo di accesso che hanno svolto, nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti.

Il servizio

L’anno scolastico vale se il servizio è stato prestato per almeno 180 giorni. Deve quindi essere stato prestato continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini finali. Per la scuola dell’infanzia vale il 30 giugno.

I posti attivabili