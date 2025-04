Ecco il decreto per i Corsi Indire: appena pubblicato, costo massimo per i triennalisti 1300 euro

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ufficializzato il Decreto n. 75 del 24 aprile 2025, che consentono l’avvio dei percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità, i cosiddetti Corsi Indire. Ora possono essere pubblicati i bandi in modo che i corsi possano finalmente prendere il via. Lo aveva annunciato pochi minuti fa l’onorevole Pittoni.

Il nuovo provvedimento, che dà attuazione all’articolo 6 del decreto-legge n. 71/2024, istituisce una procedura straordinaria e transitoria per rispondere al crescente fabbisogno di insegnanti specializzati, da completarsi entro il 31 dicembre 2025.

Come funzionano i nuovi corsi di specializzazione sostegno 2025

I nuovi percorsi saranno attivati sia dalle Università sia dall’INDIRE, anche in convenzione tra loro, per assicurare un’adeguata copertura dei posti vacanti.

Chi può partecipare: requisiti di accesso

Per accedere ai corsi sarà necessario essere in possesso del titolo di accesso all’insegnamento e aver svolto almeno tre anni di servizio su posto di sostegno negli ultimi cinque anni scolastici, anche non consecutivi.

Durata e struttura dei percorsi

I corsi avranno una durata minima di quattro mesi e prevedono l’acquisizione di 40 CFU o ECTS, lezioni e laboratori principalmente in modalità online sincrona, esami finali in presenza. Il tirocinio sarà considerato già assolto per coloro che hanno maturato i tre anni di esperienza diretta su sostegno.

Selezione dei candidati e costi

Nel caso di domande superiori ai posti disponibili, verrà data priorità a chi ha maturato più anni di servizio su sostegno. A parità di anzianità, sarà preferito il candidato più giovane. Il costo massimo di partecipazione ai corsi è fissato in 1.300 euro, a carico dei corsisti.

Titoli rilasciati e validità

Al termine del percorso sarà previsto un esame finale in presenza, articolato in discussione di un elaborato scritto su un caso di studio, analisi delle strategie didattiche e strumenti digitali per l’inclusione.

I titoli rilasciati avranno il seguente valore:

Università: Titolo di specializzazione universitario.

INDIRE: Titolo di specializzazione non universitario, valido esclusivamente all’interno del sistema educativo nazionale.

E’ stato pubblicato anche il Decreto n. 77 del 24 aprile 2025, firmato dal Ministro dell’Istruzione e del Merito e dal Ministro dell’Università e della Ricerca, riservato a chi ha conseguito la specializzazione sul sostegno all’estero ed è in attesa di riconoscimento in Italia.