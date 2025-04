Via ai Corsi Indire: riservati agli esperti, lo annuncia Pittoni pochi minuti fa

Nuova conferma dell’imminente partenza dei Corsi Indire sul sostegno. La dà su Facebook pochi minuti fa Mario Pittoni, Responsabile Dipartimento Istruzione Lega già Presidente Commissione Cultura Senato. Dopo l’annuncio di una settimana fa, in cui l’onorevole annunciava che il ministero dell’Istruzione e del Merito e il ministero dell’Università e della Ricerca si apprestavano a varare le norme attuative dei corsi Indire di specializzazione sul sostegno, rivolti a chi vanta almeno tre annualità di esperienza specifica o ha completato un percorso di specializzazione sul sostegno all’estero, arriva una nuova conferma.

Silenzio dal ministero

Va detto che quella di Pittoni è l’unica voce ufficiale in questo senso da diverse settimane a questa parte, considerato che da parte ministeriale ancora non ci sono conferme. Fine aprile era stata indicata come la finestra temporale utile per la pubblicazione dei decreti che avrebbero poi permesso l’emanazione dei bandi da parte delle università e di Indire, ma per il momento ancora nulla.

Ancora nulla per quel che riguarda il tfa. Per quel che riguarda il decimo ciclo, si attendono i decreti in modo che a inizio maggio possano essere emanati i bandi da parte delle Università coinvolte. Il fatto che anche questa settimana sia caratterizzata da un lungo ponte coincidente con la festa del primo maggio, non lascia certo ben sperare in ufficialità in tempi brevi.

Personale esperto

In ogni caso, Pittoni negli scorsi minuti ha annunciato che stanno partendo i corsi Indire di specializzazione sull’insegnamento di sostegno riservati agli esperti. Pittoni aggiunge su Facebook una considerazione personale che segue l’annuncio “Bene! I docenti non sono bancomat a cui sfilare la cifra più alta (quella per i principianti) ignorando l’esperienza pratica acquisita”.

Vedremo se nei prossimi giorni o addirittura nelle prossime ore prenderanno il via i corsi riservati alla specializzazione di nuovi 80mila docenti.