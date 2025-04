Corsi Indire sostegno: in arrivo il bando ufficiale per docenti precari e specializzati all’estero

In arrivo il bando ufficiale per i Corsi Indire per il sostegno, che costituirà una vera e propria svolta per docenti precari e specializzati esterni, ma in generale per tutto il mondo del sostegno. Nei giorni scorsi l’onorevole Pittoni ha annunciato i decreti attuativi, a quel punto sarà tutto pronto per il bando ufficiale.

Le specializzazioni specifiche

La platea dei beneficiari comprende i docenti precari con almeno tre anni di esperienza su posto di sostegno, oltre a chi ha ottenuto all’estero una specializzazione non ancora riconosciuta in Italia. Il ministero con questa nuova iniziativa intende ampliare di molto il numero di specializzati sul sostegno, che saranno poi progressivamente immessi in ruolo già a partire dal prossimo anno scolastico. L’obiettivo è ridurre al minimo il fenomeno dei docenti non specializzati assegnati agli alunni con disabilità.

Non solo: questi nuovi Corsi Indire consentiranno anche di ottenere specializzazioni specifiche su singole disabilità, in modo da migliorare l’offerta formativa destinata a famiglie e studenti.

Docenti con tre anni di servizio

L’ultimo tassello, a livello burocratico, è arrivato nei giorni scorsi con il Comitato tecnico-scientifico dell’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica cha ha fornito un parere favorevole all’attivazione di questi percorsi formativi.

Per fine mese è prevista la definizione la bozza del decreto interministeriale, previsto dagli articoli 6 e 7 del Decreto-Legge 71/2024. A quel punto Indire e Università potranno emanare i bandi rivolti ai docenti con almeno tre anni di servizio su posto di sostegno nello stesso grado scolastico (Art. 6) e ai docenti con titolo di specializzazione conseguito all’estero, attualmente in attesa del riconoscimento con contenzioso attivo (Art. 7).

Uno dei motivi di scetticismo nei confronti dei percorsi è la decisione di erogarli in modalità telematica. Lo scopo è valorizzare l’esperienza dei docenti che da anni operano sul sostegno.

Titolo non universitario

I percorsi saranno attivati da Università, in piena autonomia, INDIRE (Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca Educativa), Università in convenzione con INDIRE. Il titolo rilasciato da INDIRE, al contrario di quello rilasciato dalle Università, non avrà valore universitario, e quindi sarà valido solo in ambito nazionale e utilizzabile all’interno del sistema educativo italiano per l’insegnamento sul sostegno.