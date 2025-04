Corsi Indire sostegno: arrivano i decreti, l’annuncio di oggi di Pittoni

Tra pochi giorni potrebbero arrivare i tanto attesi decreti attuativi utili all’avvio dei Corsi di specializzazione per il sostegno Indire. Come previsto, dopo le festività pasquali la situazione potrebbe finalmente sbloccarsi, grazie anche alla costituzione dell’Osservatorio nelle scorse settimane. Lo conferma direttamente Mario Pittoni, Responsabile Dipartimento Istruzione Lega, già Presidente Commissione Cultura Senato, in un post su Facebook.

L’annuncio di Pittoni

Pittoni annuncia che il Ministero sta per pubblicare i decreti attuativi relativi ai percorsi specializzazione sostegno INDIRE. Prenderebbe così il via quel doppio canale di specializzazione sul sostegno voluta dal ministero, che affiancherebbe ai Tfa questo nuovo percorso semplificato riservato a chi è in possesso di tre anni di servizio sugli ultimi cinque e a chi ha ottenuto l’abilitazione all’estero e intende rinunciare a qualunque contenzioso. I corsi sono previsti dall’art. 14 comma 6 e 7 del DL n. 71 del 31 maggio 2024 convertito nella Legge n. 106 del 29 luglio 2024. Ora però servono i decreti attuativi.

Pittoni scrive che “il ministero dell’Istruzione e del Merito di concerto col ministero dell’Università e della Ricerca si appresta a varare le norme attuative dei corsi Indire di specializzazione sul sostegno, rivolti a chi vanta almeno tre annualità di esperienza specifica o ha completato un percorso di specializzazione all’estero”.

La pubblicazione dei bandi

Continua anche l’attesa per la pubblicazione dei bandi da parte delle università per l’avvio del decimo ciclo del Tfa. A questo punto appare probabile che i due canali di specializzazione possano partire contemporaneamente. Il decreto per il Tfa è atteso entro fine mese, in modo che poi le università possano pubblicare i bandi a inizio maggio. Se nei prossimi giorni, come annunciato da Pittoni, arriveranno i decreti per i Corsi Indire, i due canali di specializzazione potrebbero davvero partire in contemporanea.