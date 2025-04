Tabella valutazione titoli Gps prima fascia: variano tra le diverse prime fasce e sono diverse rispetto a quelle della seconda fascia

Manca meno di una settimana alla chiusura della finestra temporale utile all’inserimento in coda alla prima fascia degli elenchi aggiuntivi 2025. Una possibilità importante da sfruttare per coloro i quali vogliono partecipare alla procedura di selezione delle max 150 preferenze in estate per poi prendere parte all’assegnazione degli incarichi tramite algoritmo in vista del nuovo anno scolastico.

Le tabelle di valutazione dei titoli

La scadenza fissata dal ministero è quella del 29 aprile. Chi non ha ancora presentato domanda, o chi lo ha già fatto ma vuole verificare di aver fatto tutto al meglio, deve compilare la domanda consultando anche le tabelle di valutazione dei titoli.

Bisogna fare attenzione perché si tratta di tabelle di valutazione dei titoli diverse rispetto a quelle della seconda fascia, Differenze ci sono anche tra le diverse prime fasce. Ogni candidato prima di inoltrare la domanda dovrebbe confrontare attentamente il punteggio indicato dal sistema verificando che sia quello giusto in base a quello che risulta dalla tabella. Se è corretto, si può procedere senza problemi con l’invio della domanda.

I titoli culturali

Va tenuto presente in ogni caso che il punteggio viene calcolato automaticamente, ciò nonostante la cosa migliore è sempre verificare manualmente per non avere brutte sorprese.

Discorso a parte quello inerente i titoli culturali. I candidati che ne sono in possesso, possono inserirli se sono stati conseguiti entro il 24 giugno 2024. Una scadenza utile anche per i titoli di servizio. Non vale la stessa data per i titoli di riserva e di preferenza, che possono anche essere acquisiti dopo il 24 giugno 2024. In ogni caso è possibile inserirli, tenendo presente che avranno validità solo per gli elenchi aggiuntivi e non per le graduatorie in cui si era già inseriti.