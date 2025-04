Scelta 150 scuole Gps 2025: quando la seconda fascia ottiene dall’algoritmo precedenza rispetto alla prima

A meno di modifiche sostanziali dell’algoritmo per l’assegnazione delle supplenze in estate in vista del prossimo anno scolastico, la scelta delle scuole che ogni docente farà in sede di presentazione delle max 150 preferenze sarà fondamentale per l’assegnazione degli incarichi, e potrà determinare un’assegnazione con preferenza alla seconda fascia rispetto alla prima.

Supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2026

E’ il caso del conferimento delle supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2026, da attribuire dalle GPS mediante informatizzazione nomine sulla base delle max 150 preferenze che gli aventi diritto presenteranno presumibilmente a inizio agosto. Procedura come spesso accade caratterizzata da molte polemiche perché effettuata al buio delle disponibilità.

Questo può influenzare fortemente l’algoritmo, perché vale il principio del rispetto delle fasce (prima fascia, elenco aggiuntivo, seconda fascia) ma tutto dipende dalle scelte fatte da ogni candidato.

Seconda fascia con priorità sulla prima

Chi effettua una scelta limitata in sede di presentazione delle max 150 preferenze, se non incrocia la disponibilità nel momento in cui parteciperà al turno di algoritmo, può essere scavalcato da un collega di seconda fascia che invece ha inserito una scelta più ampia di preferenze. L’algoritmo infatti punta a coprire quelle disponibilità per cui il collega dell’elenco aggiuntivo è stato considerato rinunciatario. E’ un caso questo in cui la seconda fascia “vince” sulla prima. Non in virtù del punteggio, ma del ventaglio di scelte effettuate.