Domanda per le max 150 preferenze: bisognerà scegliere se partecipare da prima fascia GPS con riserva o a pieno titolo dall’elenco aggiuntivo in caso di doppia specializzazione

In vista della presentazione della domanda per le max 150 preferenze in estate, molti docenti specializzati sul sostegno dovranno decidere se partecipare da prima fascia o dall’elenco aggiuntivo GPS. Una scelta che comporta un risultato differente. La questione in realtà vale anche per il posto comune, ma secondo Orizzonte Scuola è un caso meno frequente.

Il doppio titolo

Non sono infatti pochi i docenti che possono vantare più di un titolo di specializzazione sul sostegno. Alcuni docenti hanno TFA sostegno estero, con cui si sono inseriti con riserva in prima fascia GPS e TFA sostegno IX ciclo con cui si stanno inserendo in elenco aggiuntivo. Una possibilità che la normativa concede.

Questo però non significa che il TFA in corso, in attesa dell’avvio del decimo ciclo a maggio, possa conferire maggiore validità alla posizione già ottenuta in prima fascia GPS con un titolo estero.

Secondo la normativa, il TFA non consolida la posizione ottenuta con il titolo estero. Fanno eccezione i docenti che sono già stati immessi in ruolo con quel titolo.

L’aggiornamento nel 2026

In questi giorni, fino al 29 aprile, è possibile presentare domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi con il TFA sostegno IX ciclo. Chi possiede anche il titolo estero, resterà in prima fascia con quel ciclo. Tutto fermo quindi fino all’anno prossimo, quando è prevista la riapertura biennale dell’aggiornamento Gps per tutti nel 2026. In quell’occasione chi è in questa condizione potrà decidere quale dei due titoli utilizzare.

Ricapitolando, i docenti già inseriti con specializzazione sostegno estero in prima fascia GPS ma con riserva per titolo ancora non riconosciuto possono prendere parte alla corrispondente graduatoria sostegno con titolo conseguito in Italia con il TFA sostegno IX ciclo entro il 30 giugno 2025.

Questo non comporta la cancellazione con riserva dalla prima fascia, con posizione che verrà mantenuta e candidato che continuerà a essere in graduatoria con due titoli diversi.

Cosa scegliere?

Quello che poi diventa importante, come detto in apertura di articolo, è fare una scelta in vista della domanda per le supplenze con la scelta delle max 150 preferenze in estate. In quel caso, chi si trova nella doppia posizione, dovrà scegliere se partecipare dalla prima fascia GPS con riserva oppure a pieno titolo dall’elenco aggiuntivo. Qual è la differenza? Che nel primo caso come sancisce l’OM n. 88/2024 è possibile ricevere supplenze ma non il ruolo sostegno, mentre nel secondo caso si partecipa sia per supplenze che ruoli ma con una posizione peggiore, dal momento che si entra in gioco, essendo in coda, solo dopo che l’algoritmo ha provveduto a scorrere prima tutta la prima fascia.