Punteggio minimo concorso Pnrr2 secondaria: ecco i primi risultati pubblicati dagli Usr, in aggiornamento

Come previsto, in seguito alla risoluzione della vicenda relativa al quesito sbagliato per alcune classi di concorso/regioni nello scritto della scuola secondaria per il Concorso Pnrr 2, gli USR hanno iniziato a pubblicare i punteggi minimi validi per accedere all’orale.

Pubblicazioni sui siti degli Usr

Pubblicazioni che avvengono sui siti stessi degli Usr, un po’ alla volta, ma alcuni hanno già provveduto nella giornata di oggi. Effetto anche della nota pubblicata nelle scorse ore dal ministero con cui si sollecitava, non essendoci più impedimenti, gli Uffici scolastici non coinvolti nella prova suppletiva a iniziare con la pubblicazione dei punteggi minimi.

Ricordiamo che in base alla nuova normativa varata appositamente per un Pnrr 2 più snello e veloce rispetto al Pnrr 1, non basta più conseguire il punteggio di 70 per avere la certezza di accedere all’orale, ma dipende in base a una serie di calcoli dal voto del migliore della propria regione/classe di concorso.

In attesa della prova suppletiva

Man mano che vengono pubblicati i punteggi minimi, potranno anche essere fissate le convocazioni per la prova orale, almeno quindici dopo per rispetto della procedura. Restano invece in sospeso le classi di concorso/regioni coinvolte nella prova suppletiva, che dovranno attendere il 5 maggio, giorno in cui chi lo riterrà opportuno dovrà presentarsi nella sede del concorso per rispondere al quesito sostitutivo di quello ritenuto sbagliato dal ministero, per una prova che durerà soltanto 5 minuti.

Cosa che potrebbe portare molti candidati a non partecipare, considerato che ciò comporta uno sforzo economico ulteriore. Per alcuni, però due punti in più o in meno nel punteggio totale potrebbero fare la differenza. Considerazione che non è però possibile fare a priori, proprio in virtù della mancata pubblicazione dei punteggi minimi parziali.

Ammessi alla prova orale (voto minimo)

Gli USR stanno comunicando il voto minimo per le classi di concorso di altre regioni, di cui sono responsabili per la prova orale in base al DM n. 55 del 13 gennaio 2025.

