Punteggio minimo concorso Pnrr2 secondaria: risultati saranno visibili sul sito di ogni Usr di riferimento

Il Concorso docenti PNRR 2 ha visto lo svolgimento delle prove scritte per la scuola dell’infanzia e primaria il 19 febbraio 2025, mentre per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, le prove si sono tenute il 25, 26 e 27 febbraio 2025.

Uno degli aspetti fondamentali di questa nuova procedura concorsuale riguarda il punteggio minimo necessario per accedere alla prova orale. A differenza della precedente edizione, in cui non era previsto un punteggio minimo per il superamento della prova scritta, il concorso PNRR 2 introduce un criterio più selettivo. Per accedere alla prova orale, i candidati devono rientrare nella misura del triplo dei posti disponibili per ogni singola regione, garantendosi comunque un punteggio minimo di 70/100 nella prova scritta.

I risultati e i punteggi minimi necessari per l’accesso alla prova orale sono pubblicati sui siti ufficiali dei vari Uffici Scolastici Regionali (USR) di riferimento, ma gli errori riscontrati nelle domande rischiano di complicare tutta la procedura.

Le fasi del concorso

La struttura della procedura concorsuale per la pubblicazione della graduatoria finale segue lo schema del primo concorso bandito nel dicembre 2023. Essa prevede tre fasi: una prova scritta, una prova orale e la successiva valutazione dei titoli posseduti dai candidati.

La prova orale

La prova orale rappresenta il secondo step del concorso e consiste in un colloquio con la commissione esaminatrice. Per i candidati della scuola dell’infanzia e primaria ha una durata di 30 minuti, mentre per la scuola secondaria di primo e secondo grado si estende a 45 minuti.

Durante la prova orale, il candidato deve presentare una lezione simulata su un argomento estratto a sorte 24 ore prima della prova. Inoltre, la commissione sottopone domande su quesiti estratti prima dell’inizio di ciascuna sessione d’esame, basandosi sugli argomenti previsti dall’allegato A del bando di concorso.