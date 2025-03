Corsi Indire sostegno: ci siamo, la prossima settimana l’Osservatorio per l’inclusione scolastica che dovrà esprimersi sui due decreti ministeriali

Importante segnale in ottica avvio dei “corsi Indire” utili alla specializzazione dei docenti con tre anni di servizio e abilitati estero: la prossima settimana è stato convocato, dopo il parere del CSPI e il confronto con le organizzazioni sindacali, convocato l’Osservatorio per l’inclusione scolastica.

La convocazione dell’Osservatorio

Una tappa fondamentale per l’avvio dei corsi, dal momento che l’osservatorio dovrà dare il proprio fondamentale parere sui due decreti ministeriali. I corsi saranno rivolti ai docenti che hanno già svolto tre anni di servizio su posti di sostegno e a coloro che hanno conseguito la specializzazione all’estero.

Proprio in merito a questa seconda categoria di destinatari, il CSPI aveva espresso parere negativo. Meno rigida la posizione nei confronti dei corsi riservati ai docenti con tre anni di servizio, ma in ogni caso il Cspi aveva rilevato una serie di criticità che il ministero dovrà sistemare prima dell’avvio dei corsi stessi.

I crediti

Al momento, se non ci saranno novità, chi ha prestato 3 anni di servizio dovrà conseguire 40 CFU, chi ha ottenuto la specializzazione all’estero 48 CFU o 36 se dispone di un anno di servizio.

Polemiche per il diverso peso dei corsi Indire o universitari, considerato che il titolo rilasciato dalle Università, autonomamente o in convenzione con INDIRE, è titolo di specializzazione universitario per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità mentre quello rilasciato da INDIRE è titolo di specializzazione non universitario per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, utilizzabile esclusivamente in ambito nazionale all’interno del sistema educativo di istruzione e formazione.