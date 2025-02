Risultati prova scritta concorso docenti: nell’area riservata pubblicati i voti minimi per la prova orale da parte degli USR

I candidati ammessi alla prova orale dei concorsi docenti PNRR2 possono consultare i voti minimi richiesti per l’accesso all’orale. Le informazioni sono disponibili tramite una specifica comunicazione all’interno della propria area riservata sulla piattaforma concorsi.

Convocazione alla prova orale

La convocazione alla prova orale sarà inviata via email all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione, almeno quindici giorni prima della data prevista per la prova.

Le indicazioni del Ministero sull’accesso alla prova orale

Con una nota datata 27 febbraio 2025, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha chiarito i criteri di ammissione alla prova orale per i concorsi relativi alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria. La principale novità rispetto al concorso PNRR1 riguarda l’introduzione di un punteggio minimo di accesso all’orale, stabilito dall’articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modifiche dalla legge 29 luglio 2024.

Criteri di ammissione

La nuova normativa, più severa, prevede che vengano ammessi alla prova orale un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la specifica classe di concorso o tipologia di posto. Per accedere, è necessario aver ottenuto un punteggio minimo di 70 punti su 100 nella prova scritta. Inoltre, saranno ammessi anche coloro che hanno conseguito lo stesso punteggio dell’ultimo candidato ammesso.

Dove consultare il voto minimo

Gli Uffici Scolastici Regionali (USR) pubblicheranno i punteggi minimi per l’ammissione alla prova orale per ciascuna procedura concorsuale di loro competenza. I candidati devono monitorare il sito dell’USR presso cui si svolgerà la prova orale, determinato in base alle aggregazioni stabilite dal Ministero con il DM n. 56 del 13 gennaio 2025 per infanzia e primaria e con il DM n. 55 del 13 gennaio 2025 per la scuola secondaria.

Aggiornamenti sui risultati

Le prove scritte per la scuola secondaria si sono concluse nel turno pomeridiano del 27 febbraio 2025. Al momento, non sono ancora stati comunicati gli esiti ufficiali da parte degli USR.