Prova scritta concorso docenti: per i posti di sostegno nella scuola primaria numero dei posti a disposizione superiore a quello dei candidati che hanno superato la prova scritta

Tra polemiche e sovrapposizione con il concorso scuola Pnrr1, prosegue la pubblicazione dei risultati della prova scritta del concorso docenti 2025, il Pnrr 2, il primo con la nuova normativa che prevede uno sbarramento nel passaggio agli orali che renderà più selettiva la prima prova e minore il numero di candidati che riusciranno ad accedere alla seconda fase.

Esito incerto

Nelle scorse ore sono iniziati a circolare i primi risultati da parte del ministero, che ha comunicato gli esiti raggruppandoli per regione e tipo di posto. Proprio la nuova normativa, rende ancora più incerto l’esito e importante conoscere i punteggi per ogni regione, considerato che il risultato minimo di 70 su 100 rende necessaria questa soglia ma non sufficiente il suo raggiungimento: per passare agli orali bisogna piuttosto fare riferimento al migliore.

I primi risultati della prova scritta del concorso docenti si riferiscono ai concorsi PNRR 2 per posti di insegnamento nella scuola primaria e dell’infanzia. I risultati riguardano coloro i quali hanno conseguito il punteggio di almeno 70/100. I dati sono stati indicati da Cisl Scuola.

I dati del ministero

Proprio in virtù della nuova normativa, figurare in questo elenco non significa aver avuto via libera all’orale. Le promozioni dipendono in ogni singola regione in misura pari al triplo dei posti messi a concorso. Accedono invece all’orale tutti coloro i quali condividono lo stesso punteggio dell’ultimo classificato in relazione al numero degli ammissibili.

I dati dicono che hanno superato lo scritto, ottenendo il punteggio minimo

infanzia posto comune: 10.286 aspiranti (56,7% delle domande), per un totale di 802 posti disponibili;

infanzia sostegno: 1.031 aspiranti (47,8% delle domande), per un totale di 302 posti;

primaria posto comune: 17.209 aspiranti (61,8% delle domande), per un totale di 3.140 posti;

primaria sostegno: 3.551 aspiranti (55,1% delle domande), per un totale di 4.111 posti.

Per i posti di sostegno nella scuola primaria il numero dei posti a disposizione è superiore a quello dei candidati che hanno superato la prova scritta.