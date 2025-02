Cattedre scoperte sostegno infanzia e primaria 2025: confermato lo scorrimento delle GPS sostegno prima fascia per coprire le cattedre vacanti

Sta per prendere il via il nuovo concorso scuola 2025, il Pnrr con le prime prove scritte che partiranno tra poche ore. In virtù deidati comunicati dal ministeri, stanno emergendo le solite problematiche relative alla disomogeneità che viene evidenziata su base regionale relativamente al rapporto tra domande e posti disponibili.

Le regioni in difficoltà

Il dato che maggiormente balza all’occhio è quello inerente la condizioni di alcune regioni in cui i posti di sostegno superano di molto il numero di candidati.

Sono condizioni che si stanno verificando soprattutto per la scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, dove è evidente come ci siano problematiche destinate a deflagrare in regioni come Lombardia, Liguria, Piemonte e Veneto. Sono tutte regioni nelle quali il numero di iscritti al concorso non basta a occupare le caselle vacanti.

in tutto, le previsioni dicono che non ci saranno docenti a sufficienza per 3.642 posti, pari all’82,5% dei 4.413 posti messi a concorso.

I numeri

Nello specifico i numeri parlano di

Infanzia: 116 posti su 302 resteranno vuoti (38,4%);

Primaria: 3.526 posti su 4.111 non saranno coperti (85,7%).

Il ministero ha già pronto il piano B, con l’intenzione di coprire i posti vacanti facendo ricorso alle GPS sostegno. Non si potrebbe infatti lascare scoperti i posti in seguito alle selezioni del concorso PNRR2, per cui si provvederà con lo scorrimento della GPS sostegno prima fascia. In questo modo, si potrà assicurare l’assunzione dei docenti nelle province scelte. Questo consentirà al ministero di assicurare un parziale riequilibrio rispetto alle cattedre scoperte.

Chi rientra e chi resta fuori

E’ confermato che le assunzioni straordinarie su posto di sostegno saranno garantite anche per l’anno scolastico 2025/26. Una possibilità offerta dal decreto n. 19/2024 che ha esteso la misura fino al 31 dicembre 2025, garantendola anche in vista del prossimo anno scolastico.

Sarà una procedura riservata a i candidati inclusi nella prima fascia delle GPS sostegno e agli aspiranti presenti negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia. Restano fuori i candidati inclusi con riserva, privi del pieno titolo d’accesso.

Grazie a questa procedura, si provvederà all’assegnazione dei posti ancora disponibili dopo le immissioni in ruolo ordinarie (GaE e concorsi compreso PNRR1), nel limite del contingente autorizzato dal MEF per l’anno scolastico 2025/26. Se ci saranno posti ancora scoperti, si farà ricorso alla mini call veloce.