Graduatorie di merito Concorsi PNRR: cresce l’ottimismo, ma tutto dipende dal dialogo con Bruxelles

Mario Pittoni, responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega, ritiene che ci siano buoni motivi per sperare in una evoluzione positiva della questione delle graduatorie di merito nel contesto dei concorsi legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nei prossimi mesi

Le graduatorie di merito

In Italia, i concorsi per l’accesso alle scuole, come quelli legati al PNRR, prevedono che i vincitori siano selezionati tramite una graduatoria di merito. Pittoni nel suo ultimo intervento fa riferimento a un “confronto” che sta avvenendo con la Task force Pnrr della Commissione Europea, sottolineando che non si tratta solo di emendamenti (modifiche legislative interne italiane), ma di un dialogo a livello europeo. Le modifiche alla legislazione italiana in merito ai concorsi Pnrr devono essere approvate anche dalle autorità europee, che hanno stabilito determinate regole, come la cadenza annuale dei concorsi.

Emendamento al Milleproroghe

Il responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega spiega che l’emendamento proposto, che sarebbe stato inserito nella legge Milleproroghe (un decreto legge che permette di prorogare o modificare scadenze e procedure), cercava di introdurre modifiche alle graduatorie di merito. Secondo Pittoni inserirlo mentre è in corso una trattativa con l’Europa sarebbe stato problematico, poiché avrebbe potuto compromettere i negoziati in corso con Bruxelles, dove il rispetto reciproco è fondamentale.

Futuro delle graduatorie di merito

In generale comunque c’è ottimismo riguardo al ripristino delle graduatorie di merito, anche per i concorsi Pnrr, ma Pittoni sottolinea che è importante rispettare i diritti delle persone già inserite nelle graduatorie esistenti.

L’Italia deve rispettare gli accordi presi con l’Europa riguardo ai concorsi legati al PNRR, ma ci sono buone possibilità di ripristinare le graduatorie di merito nel prossimo futuro, pur mantenendo la tutela delle persone già in attesa nei concorsi passati.