Percorsi abilitanti 36 CFU: con il possesso dei 24 cfu servono 120 ore di tirocinio diretto in due mesi

Tra i vari percorsi abilitanti pensati e attivati dal ministero, con il secondo ciclo che dovrebbe partire a breve, ci sono anche quelli riservati ai vincitori di concorso PNRR1 da 36 CFU. Sono i percorsi riservati a chi può vantare il possesso dei famosi 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022. L’accesso è consentito in sovrannumero in base ai dm n. 156 del 24 febbraio 2025 e dm n 270 del 19 marzo 2025. Restano validi eventuali contingentamenti disposti dalle singole Università, in ottica preservazione della qualità didattica.

Il tirocinio

L’allegato 5 sancisce l’obbligo la necessità di ottenere 10 CFU di tirocinio diretto, cumulabili con 120 ore di attività, in base alla nuova riforma del reclutamento docenti.

Per ottenere ogni CFU/CFA di tirocinio è necessario frequentare dodici 12 ore, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del D.P.C.M. del 4 agosto 2023.

Le attività

Il tirocinio diretto prevede:

osservazione guidata delle attività svolte in classe, mirata all’individuazione e all’analisi delle strategie educative e didattiche;

osservazione delle dinamiche relazionali nel contesto delle classi e valutazione delle loro ricadute sugli interventi educativi;

osservazione durante lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali, del GLO e degli altri momenti di elaborazione collegiale;

affiancamento e collaborazione nella progettazione, realizzazione e verifica delle attività didattiche.