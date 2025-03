Corsi Indire sostegno: niente tirocinio per chi ha già maturato almeno tre anni di servizio su posto di sostegno nei cinque anni precedenti

I percorsi di specializzazione sul sostegno prevedono una differenziazione nei requisiti di accesso e nei costi in base all’esperienza pregressa maturata dagli aspiranti docenti. Una delle novità più rilevanti riguarda l’esenzione dal tirocinio per coloro che abbiano già maturato almeno tre anni di servizio su posto di sostegno nei cinque anni precedenti.

I costi

Questa scelta mira a riconoscere l’esperienza pratica acquisita direttamente in classe, evitando la ripetizione di attività già svolte e consolidate nel tempo. I costi dei percorsi sono di 1.500 euro per chi deve conseguire 40 crediti e 900 euro per chi deve conseguire 36 crediti.

Per chi ha maturato almeno un anno di servizio in Italia, il percorso prevede l’acquisizione di 36 crediti formativi universitari o 36 ECTS per i corsi organizzati dall’INDIRE. In entrambi i casi, il tirocinio non è richiesto, riconoscendo così l’esperienza lavorativa già svolta.

Il tirocinio

Per coloro che non hanno svolto almeno un anno di servizio in Italia, il percorso risulta più articolato, con la necessità di acquisire 48 crediti formativi universitari o 48 ECTS per i corsi INDIRE, di cui 12 specificamente dedicati al tirocinio. Questo passaggio obbligatorio intende garantire una formazione più strutturata a chi non ha ancora avuto modo di operare concretamente nel contesto scolastico italiano.

Anche i costi variano in base al numero di crediti da conseguire. Chi deve completare 48 crediti dovrà sostenere una spesa di 1.500 euro, mentre per chi è tenuto a conseguire 36 crediti il costo sarà di 900 euro. Questa differenziazione mira a rendere più accessibili i percorsi di specializzazione, tenendo conto del livello di esperienza pregressa degli aspiranti docenti di sostegno.