Corsi Indire sostegno 2025: quando iniziano resta un mistero, costeranno fino a 1500euro

Alcune certezze ma ancora molte incertezze in merito ai Corsi Indire in seguito all’informativa al Ministero con i sindacati nel corso della quale sono state presentate le bozze dei decreti. Ci si aspettava maggiori dettagli soprattutto riguardo le tempistiche di avvio dei percorsi, e invece siamo ancora nel campo dell’incertezza.

I crediti da conseguire

Altri elementi invece sono stati chiariti, in attesa di ulteriori precisazioni che arriveranno nei prossimi giorni. Tra le conferme, rispetto alle anticipazioni (ma si tratta di sostanziali novità rispetto a quanto detto nei mesi scorsi dal ministero) il fatto che i corsi non saranno da 30 cfu, per nessuno dei candidati. I crediti necessari sono stati aumentati arrivando a 40 per il percorso per docenti triennalisti con esonero dal tirocinio e 36 per i docenti con titolo estero se è possibile far valere un anno di servizio su posto sostegno, altrimenti 48.

I costi dei corsi variano tra i 900 e i 1.500 euro. Al percorso dei “triennalisti” parteciperanno circa 50.000 i docenti censiti, ai quali si aggiungono 25/30.000 docenti che acquisiscono l’annualità di servizio nel 2024/25. Sono invece 10.000 i docenti che rientrano nella platea dei beneficiari del percorso per il riconoscimento del titolo estero.

Il Tfa X ciclo

Come detto tutto è ancora avvolto nell’incertezza considerato che l’avvio non è stato fissato e non potrebbe essere altrimenti se prima non si sbloccherà l’iter dei decreti. Il che lascia dubbi sulla possibile sovrapposizione die corsi Indire con il TFA sostegno X ciclo. Confermata invece la data del 31 dicembre 2025 per la conclusione dei percorsi, nessun accenno invece a un possibile secondo ciclo.