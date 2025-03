Concorso Ministero della cultura 2025: basta il diploma, quello da 800 posti già quest’anno

Non sono frequenti i concorsi riservati a chi è in possesso del solo diploma e che consentono di ambire a posizioni prestigiose come quelle che mette a bando il Ministero della Cultura (MIC). Sono infatti in uscita nuovi bandi di concorso per 1000 posti da collocare nell’area degli assistenti.

Quando usciranno

Chi vincerà il concorso avrà in questo modo l’opportunità di accedere a un posto nella pubblica amministrazione beneficiando di un contratto a tempo indeterminato. I concorsi rientrano nella programmazione 2025-2027, e dovrebbero essere pubblicati entro il 2025. Uno dei primi a essere banditi dovrebbe essere il concorso per 800 posti già previsto nel 2024.

I requisiti

Il requisito minimo di accesso per partecipare ai concorsi del MIC 2025 per assistenti è il diploma di scuola secondaria di secondo grado. Il possesso della laurea garantirà naturalmente punteggi ulteriori aggiuntivi. Sono poi necessari i requisiti base per l’accesso ai concorsi pubblici.

Le prove

Il concorso sarà strutturato in una selezione per titoli ed esami, con prove scritte e orali. I concorsi dovrebbero essere strutturati in base a quanto previsto dal nuovo regolamento dei concorsi pubblici, con selezioni semplificate composte da una prova scritta unica con test a risposta multipla, da svolgere su tablet e un colloquio orale sulle materie del bando e verifica della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche.