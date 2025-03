Concorso scuola 2025: possibili ricalcoli nei punteggi, errori nelle domande allo scritto

Finiscono in una segnalazione dei sindacati al ministero gli errori riscontrati nell’ambito della prova scritta del concorso docenti Pnrr 2. In attesa dell’avvio delle prove orali (per la secondaria non sono ancora stati comunicati i voti minimi utili per l’accesso) Flc Cgil dà seguito alle segnalazioni dei giorni scorsi circa presunti errori nei test e scrive al Ministero dell’Istruzione e del Merito affinché si faccia chiarezza.

Gli errori riguardano le prove scritte del concorso per la scuola secondaria, e questi potrebbe far pensare che i ritardi degli uffici scolastici nella pubblicazione dei voti minimi per accedere all’orale possano essere motivati proprio dalla necessità di attendere per capire se effettivamente ci sono stati degli errori.

Secondo quanto accertato, i primi due quesiti incriminati sarebbero stati proposti nella sessione pomeridiana del 25 febbraio.

Gli errori riguarderebbero una citazione di Olivier Reboul (chiamato erroneamente Michel) e una domanda avente ad oggetto Morin. In questo caso le possibili risposte corrette sembravano essere due. Il 27 febbraio nella sessione pomeridiana, nelle opzioni di risposta al quesito riguardante la teoria della diffusione dell’identità sarebbe comparso il nome di Milton Erickson, anziché quello corretto di Erik Erikson. Invece in una domanda di informatica, Adobe Premium sarebbe stato indicato erroneamente come Adobe Premier.

Questo potrebbe influire su eventuali ricalcoli nei punteggi. Per questo il sindacato ha chiesto chiarimenti al ministero.