Concorso scuola 2025: due punti in più assegnati ad alcuni candidati dal Ministero per una domanda riconosciuta come errata nella formulazione

Secondo Orizzonte Scuola, ci sarebbe stata un’anomalia non confermata nel corso del concorso docenti PNRR2. L’anomalia sarebbe rappresentata dl fatto che sarebbero stati assegnati 2 punti in più per candidati del 27 febbraio nel turno pomeridiano. La notizia nasce da alcune segnalazioni che circolano sul web, non ancora confermate sulle quali si sta cercando di trovare riscontro.

Secondo le segnalazioni, ci sarebbero 2 punti in più che sarebbero stati assegnati di default dal Ministero per una domanda riconosciuta come errata nella formulazione. In attesa di conferma della circostanza, sul web monta la protesta e l’incredulità per un punteggio che andrebbe a incidere pesantemente sulle modalità di accesso alla prova orale. Nello specifico, i diretti interessati sollevano subbi sulle modalità di eventuale giustificazione di un punteggio base di partenza per i candidati di un unico turno, che potrebbe fare la differenza per il collocamento nel triplo dei posti a bando.

Come detto al momento non risultano conferme ufficiali ne tantomeno comunicazioni che ratificano quanto avvenuto. Si attendono comunicazioni ufficiali da parte del Ministero e/o uffici scolastici e/o sindacati, anche eventualmente di smentita che aiuterebbero a comprendere quanto accaduto.