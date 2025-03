Nuovo bando di concorso docenti estero 2025: pubblicato in Gazzetta Ufficiale, domande entro il 3 aprile

Sulla Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2025 è stato pubblicato il bando per la selezione di docenti da destinare all’estero. Le domande devono essere presentate entro il 3 aprile 2025.

Possono partecipare i docenti con contratto a tempo indeterminato che abbiano maturato almeno tre anni di servizio nel ruolo di appartenenza dopo il periodo di prova. È richiesta una certificazione linguistica di livello almeno B2 nella lingua straniera per cui si concorre e la partecipazione a un corso di almeno 25 ore su intercultura o internazionalizzazione.

Non possono candidarsi coloro che abbiano già svolto più di un mandato all’estero, che non possano garantire una permanenza di sei anni scolastici o che abbiano ricevuto provvedimenti disciplinari gravi.

I docenti di sostegno devono possedere la specializzazione e non possono partecipare per posti comuni. Per ulteriori dettagli è possibile consultare il bando ufficiale disponibile sulla Gazzetta Ufficiale.