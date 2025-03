Graduatorie GPS sostegno 2025: per la prima fascia punteggio aggiuntivo a prescindere dal titolo d’accesso alla specializzazione

I docenti inseriti nelle GPS sostegno I fascia avranno l’opportunità, alla riapertura delle graduatorie, di aggiungere l’abilitazione per lo specifico grado e ottenere l’eventuale punteggio aggiuntivo previsto, indipendentemente dal titolo d’accesso alla specializzazione.

I 12 punti aggiuntivi

Per il titolo d’accesso, ossia la specializzazione su sostegno per il grado specifico, il punteggio viene attribuito in base al voto conseguito, con un massimo di 24 punti. A questi si possono aggiungere 12 punti ulteriori nel caso in cui la specializzazione sia stata ottenuta attraverso percorsi selettivi e a numero programmato, come il TFA o analoghi percorsi esteri.

Per quanto riguarda l’abilitazione per lo specifico grado, la tabella A/7 dell’OM 88/2024 assegna fino a 12 punti in base al voto di abilitazione, ai quali si può sommare un punteggio aggiuntivo variabile in base al percorso seguito. In particolare, i nuovi percorsi di abilitazione previsti dal DPCM 4 agosto 2023 attribuiscono ulteriori 24 punti, mentre per altre modalità di abilitazione, come concorsi ordinari o lo straordinario 2020, il punteggio aggiuntivo può variare tra 24 e 66 punti.

I punteggi totali

Pertanto, un docente che si inserisce nella GPS sostegno I fascia può ottenere un punteggio totale dato dalla somma di:

massimo 24 punti per la specializzazione,

ulteriori 12 punti se ottenuta tramite percorsi selettivi,

fino a 12 punti per l’abilitazione,

un punteggio aggiuntivo che varia in base al percorso seguito per l’abilitazione.

C’è poi la possibilità di inserire l’abilitazione nelle GPS sostegno I fascia, indipendentemente dal titolo d’accesso alla specializzazione. Ciò significa che anche chi ha conseguito la specializzazione con un diploma ITP può far valere l’abilitazione ottenuta successivamente tramite percorsi universitari.

L’abilitazione potrà essere inserita solo in occasione della riapertura delle GPS e non negli elenchi aggiuntivi. Sarà rilevante per chi ha recentemente acquisito l’abilitazione o prevede di ottenerla prima della riapertura delle graduatorie nel 2026.