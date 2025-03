Elenchi aggiuntivi I fascia GPS: via alle domande dal 14 al 29 aprile, inserimenti anche con riserva entro il 30 giugno

Tra un mese circa sarà possibile presentare le domande di inserimento negli elenchi aggiuntivi I fascia GPS. Il ministero ha infatti comunicato che la finestra temporale utile per l’invio delle istanze andrà dal 14 al 29 aprile. Due settimane quindi per una procedura che consente a chi ha conseguito il titolo di abilitazione o specializzazione di non dover aspettare l’aggiornamento biennale delle graduatorie previsto per il 2026.

La finestra temporale

L’ufficialità è stata data dallo stesso Ministero dell’Istruzione e del Merito mediante il Decreto Ministeriale n. 26 del 19 febbraio 2025, sancendo la costituzione degli elenchi aggiuntivi alle GPS del personale docente ed educativo.

La procedura è riservata a coloro che riescono a ottenere il titolo di abilitazione e/o specializzazione entro il 30 giugno 2025. In questo caso, si ha diritto a inoltrare istanza di inserimento negli elenchi aggiuntivi. La piattaforma online predisposta dal ministero sarà disponibile dalle ore 9:00 del 14 aprile fino alle ore 23:59 del 29 aprile 2025.

Bisogna fare riferimento al Portale Unico del reclutamento mediante autenticazione con le credenziali SPID o CIE, previa abilitazione al servizio “Istanze on line“ con cui inoltrare la domanda.

I primi inserimenti

Chi non ha ancora conseguito il titolo ma conta di farlo entro il 30 giugno 2025, potrà iscriversi con riserva negli elenchi aggiuntivi. Una volta ottenuto il titolo, bisognerà darne comunicazione mediante il sistema informativo facendo riferimento agli uffici scolastici territoriali competenti.

Lo scioglimento della riserva sarà possibile dalle ore 9.00 del 16 giugno 2025 e fino alle 23.59 del 3 luglio 2025.

L’elenco sarà formato in base ai punteggi previsti dalle tabelle allegate all’Ordinanza Ministeriale 88/2024. I docenti già presenti nelle GPS dovranno dichiarare solo i titoli non dichiarati in precedenza ma conseguiti entro il 24 giugno 2024. Chi si inserisce per la prima volta dovrà invece dichiarare tutti i titoli in possesso.