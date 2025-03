Concorso scuola secondaria PNRR2: preoccupazione per i ritardi degli Uffici Scolastici nella pubblicazione del voto minimo per la prova orale

Ancora molta incertezza e un pizzi co di preoccupazione sull’esito del concorso docenti Pnnr 2 per la scuola secondaria. Le prove scritte si sono concluse il 27 febbraio ma gli Uffici Scolastici Regionali non hanno ancora pubblicato i risultati ufficiali.

Il punteggio minimo

Ogni candidato ha potuto visualizzare il proprio punteggio immediatamente dopo la prova, ma in base alla nuova normativa, aver raggiunti il voto minimo di 70/100 non dà garanzia di accesso all’orale. Chi ha ottenuto di meno sa già di essere fuori, chi invece ha raggiunto la soglia minima, deve attendere la comunicazione dell’USR per sapere se rientra tra coloro che accederanno alla prova orale. La selezione prevede infatti che il numero di candidati ammessi sia triplo rispetto ai posti disponibili, con accesso garantito anche a coloro che hanno ottenuto lo stesso punteggio dell’ultimo degli ammessi.

La normativa alla base di questa selezione è il DM n. 214 del 24 ottobre 2024, che ha introdotto uno sbarramento alla prova scritta. Questo meccanismo, pur non essendo una preselezione in senso stretto, determina una prima scrematura utile alla definizione della graduatoria finale.

I quesiti errati

Il Ministero dell’Istruzione ha indicato, con una nota del 27 febbraio 2025, che i candidati verranno informati dell’ammissione alla prova orale attraverso la pubblicazione del punteggio minimo nell’area riservata del portale dedicato. Come detto c’è attesa e preoccupazione per il fatto che al momento, nessun USR ha ancora diffuso tale dato, lasciando i partecipanti nell’incertezza sui tempi di prosecuzione del concorso.

A questa attesa si aggiungono le voci inerenti possibili modifiche ai punteggi per un quesito errato in una delle sessioni. Va detto che per il momento il Ministero non ha né confermato né smentito la circostanza, per cui non ci sono certezze su eventuali ricalcoli o problemi nella valutazione.