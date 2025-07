Graduatorie PNRR2: finalmente disponibile l’area riservata per consultare riserve, precedenze e preferenze applicate

Sono finalmente consultabili in un’area riservata riserve e precedenze relative alle graduatorie di merito dei concorsi Pnrr 2. Lo conferma l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana. L’annuncio è stato dato nell’ambito della pubblicazione di una nota sulla novità introdotta con le graduatorie di merito dell’ultima procedura PNRR.

Le informazioni disponibili

La pubblicazione di queste informazioni, in nome della trasparenza, è stata sancita dall’articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25. Finalmente le graduatorie del personale educativo e scolastico sono complete di riserve, precedenze e preferenze applicate. Tutte indicazioni utili a consentire ai partecipanti di avere il quadro più completo possibile della situazione. Per visionare queste informazioni, sarà però necessario accedere a un’area caratterizzata da accesso riservato.

Per visionare queste informazioni, bisognerà accedere alla propria area personale della Piattaforma concorsi e procedure selettive. Le informazioni sono tutte disponibili, ma vengono pubblicate in modo da ridurre al minimo la condivisione dei dati personali dei soggetti coinvolti, in base a quanto sancito dalla normativa.

I limiti delle informazioni fornite

Questa volontà di trasparenza non corrisponde però alla possibilità di ottenere risposte individuali riguardanti la presenza in graduatoria di candidati destinatari di titoli di riserva o di preferenza. Le uniche informazioni disponibili sono proprio quelle inserite nella graduatoria, consultabili mediante piattaforma indicata.